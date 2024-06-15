Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan açıklama! "2024'te 1.551 yangına müdahale ettik"

YUMAKLI'DAN 2024 YILI YANGIN BİLANÇOSU



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılı başından itibaren meydana gelen orman ve ziraat yangınlarına ilişkin önemli bilgiler verdi. Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, yangınlarla mücadelede kullanılan hava ve kara araçları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bakan Yumaklı, 2024 yılının başından bu yana toplamda bin 551 yangına müdahale edildiğini belirtti. Bunların 881'i orman yangını, 670'i ise ziraat yangını olarak kaydedildi. Yumaklı, sadece 1 Haziran ve 14 Haziran arasında 263'ü orman yangını olmak üzere toplam 590 yangına müdahale edildiğini söyledi.



GÜÇLÜ YANGIN ENVANTERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, yangınlarla mücadelede kullanılan araç ve ekipman konusunda önemli bir envantere sahip. Yumaklı, rezerv güçler de dahil olmak üzere, 14 İHA, 105 helikopter ve 5 bin 172 kara aracı ile Türkiye'nin tarihindeki en güçlü orman yangını envanterine sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, 184'ü akıllı teknoloji ile donatılmış 776 kule, 25 bin personel ve 130 bine yakın gönüllü ile yangınlarla mücadele edildiğini kaydetti.

GÜNDE ORTALAMA 19 YANGIN

Yumaklı, Haziran ayında günde ortalama 19 orman yangını çıktığını belirtti. Bu yangınların yaklaşık 6 ila 8'inin yüksek derecede risk taşıdığını, ancak ekiplerin yerinde ve hızlı müdahalesiyle yangınların bir sonraki güne kalmadan söndürüldüğünü söyledi. Yumaklı, yalnızca dün 28 orman yangınıyla mücadele edildiğini ve bazı yangınların kamuoyuna yansımadığını, hızlı müdahale ile zararın en aza indirildiğini ifade etti.

Bakan Yumaklı, tüm ekiplerin ve teknolojik imkanların orman yangınlarına karşı teyakkuz halinde olduğunu belirterek, "Her gün çıkan yangınların yaklaşık 6 ila 8'i yüksek derecede risk taşımakta. Ancak ekiplerimizin yerinde ve hızlı müdahalesiyle yangınlarımızı bir sonraki güne kalmadan söndürdük," dedi. Yumaklı, yangınlarla mücadelede arkadaşlarının cansiperane bir şekilde çalıştığını vurguladı.

