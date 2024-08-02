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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Denizli'ye Önemli Ziyaretler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli'de önemli ziyaretlerde bulunarak tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 22:29
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Denizli'ye Önemli Ziyaretler

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Denizli'de Önemli Görüşmeler Yaptı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli'de çeşitli önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Yumaklı, ilk olarak AK Parti İl Başkanlığına uğrayarak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök ile bir araya geldi. Ayrıca, İl Başkanı Yücel Güngör, belediye başkanları ve partililerle de önemli görüşmeler yaptı.

Polis Evi’nde Toplantı

Bakan Yumaklı, daha sonra Polis Evine geçerek, burada sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, sektördeki sorunlar ve çözümleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Özpekler Su Ürünleri Tesisini Ziyaret

Yumaklı, Bozburun Mahallesi'nde bulunan Özpekler Su Ürünleri Alabalık Paketleme Tesisinde incelemelerde bulundu. Burada tesis yetkililerinden bilgi alarak, işletmenin faaliyetlerini yerinde inceledi.

Genç Çiftçilerle Sohbet

Son olarak, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne giden Bakan Yumaklı, genç çiftçilerle bir araya geldi. Onların taleplerini dinleyerek, tarımsal faaliyetler hakkında sohbet etti.

Bu ziyaretlerin basına kapalı biçimde gerçekleştiği belirtildi.

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