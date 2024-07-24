Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Sahipsiz Köpek Sorununa Dikkat Çekildi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Sahipsiz Köpek Sorununu Değerlendirdi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sahipsiz köpeklerin artışının sosyal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini gündeme getirdi. Yumaklı, "(Sahipsiz köpek sorunu) Artık herkes kabul ediyor ki bu popülasyonun artması sebebiyle sosyal hayatın olumsuz etkilenmesi söz konusu," ifadelerini kullandı.

Artan Popülasyonun Sonuçları

Bu konunun ciddiyeti üzerine toplumsal bilincin arttığını belirten Bakan Yumaklı, sahipsiz köpek sayısının kontrol altına alınması gerektiğine dikkat çekti.