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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Suriye'ye Destek ve Et Fiyatlarına Yönelik Açıklamalar

Bakan Yumaklı, Suriye'ye tarımsal destek vereceklerini açıkladı; et fiyatlarına yönelik stratejileri ve gıda güvenliğini ele aldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 09:03
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Suriye'ye Destek ve Et Fiyatlarına Yönelik Açıklamalar

Yumaklı: Suriye'ye Tarımsal Destek İçin 14 Kişilik Ekip Kuruldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suriye'nin tarım ve doğal kaynaklarının dışında gelir potansiyelinin olmadığını belirterek, “Suriye'nin bitkisel ve hayvansal üretim ihtiyaçlarını belirlemek için 14 kişilik bir ekip kurduk. Bir eylem planı hazırlamak üzere çalışmalarımıza başladık”

Bakan Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen “2024 Değerlendirmesi 2025 Hedefleri Toplantısı”'nda, gündemdeki tarımsal konulara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Suriye'de Tarımsal Üretim ve Destek

Yumaklı, Suriye'deki tarımsal üretim potansiyeline rağmen düşük gelire dikkat çekerek, iyi sonuçlar elde edeceklerini ifade etti.

Et Fiyatlarına İlişkin Önlemler

Et fiyatlarındaki değişimle ilgili olarak Yumaklı, “Fiyatlama davranışı bozuklukları nedeniyle fahiş fiyatlar oluşuyor. Bu durumu önlemek adına mevcut yaptırımları en üst düzeyde uygulayacağız”

Hayvan Stoku ve İthalat Planları

Yumaklı, yurt dışından gelecek angus cinsi sığırların %5 ihtiyacını ESK üzerinden karşılayacaklarını belirterek, “Kendi anaç hayvan stokumuzu oluşturuyoruz. 3 yıllık bir perspektifle ithalat konusunu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız.”

Pestisitte Sıfırlama Çabaları

Bakan, zirai ilaç kalıntı oranlarını %35 azaltmayı hedeflediklerini ve Avrupa Birliği ile aynı seviyeye getirmek için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. “AB'deki vatandaş neyi yemiyorsa, bizim vatandaşımızın da onu yememesi için gerekli önlemleri alıyoruz.”Gıda Güvenliği ve Cezai Yaptırımlar

Yumaklı, gıda güvenliği konusundaki cezaların yeterliliğine dair sorulara yanıt vererek, ürünlerin sağlık açısından tehlike arz edip etmediğini belirlemek için idari para cezalarının ve diğer yaptırımların devreye alındığını açıkladı.

Yumaklı, “İşletmelerin faaliyetlerini durdurabiliyoruz. Sağlığı tehlikeye düşüren uygulamalara karşı sert önlemler alacağız.”

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