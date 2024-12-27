Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Suriye'ye Destek ve Et Fiyatlarına Yönelik Açıklamalar

Yumaklı: Suriye'ye Tarımsal Destek İçin 14 Kişilik Ekip Kuruldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suriye'nin tarım ve doğal kaynaklarının dışında gelir potansiyelinin olmadığını belirterek, “Suriye'nin bitkisel ve hayvansal üretim ihtiyaçlarını belirlemek için 14 kişilik bir ekip kurduk. Bir eylem planı hazırlamak üzere çalışmalarımıza başladık” Bakan Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen “2024 Değerlendirmesi 2025 Hedefleri Toplantısı”'nda, gündemdeki tarımsal konulara dair önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'de Tarımsal Üretim ve Destek Yumaklı, Suriye'deki tarımsal üretim potansiyeline rağmen düşük gelire dikkat çekerek, iyi sonuçlar elde edeceklerini ifade etti. Et Fiyatlarına İlişkin Önlemler Et fiyatlarındaki değişimle ilgili olarak Yumaklı, “Fiyatlama davranışı bozuklukları nedeniyle fahiş fiyatlar oluşuyor. Bu durumu önlemek adına mevcut yaptırımları en üst düzeyde uygulayacağız” Hayvan Stoku ve İthalat Planları Yumaklı, yurt dışından gelecek angus cinsi sığırların %5 ihtiyacını ESK üzerinden karşılayacaklarını belirterek, “Kendi anaç hayvan stokumuzu oluşturuyoruz. 3 yıllık bir perspektifle ithalat konusunu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız.”