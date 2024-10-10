Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Gıda Güvenliği Denetimlerini Açıkladı

Gıda Güvenliği İçin Yoğun Denetim Seferberliği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl gerçekleştirdikleri gıda güvenliği denetimlerine dair detayları basın mensuplarıyla paylaştı. Yumaklı, "Bu yıl 1 milyona yakın denetim yaptık ve 16 bin uygunsuzluk tespit ettik. Uygulanan idari para cezası miktarı ise 800 milyon lirayı buldu. Tespit ettiğimiz 368 durum için savcılıklara suç duyurusunda bulunarak hukuki süreç başlattık," dedi.

Güvenilir Gıda Hakkı

Iğdır'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Kazım Karabekir İşletmesinde açıklama yapan Yumaklı, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşımının en doğal hakları olduğunu vurgulayarak, "Tüketicimizin güvenilir gıdaya ulaşmasının önündeki herhangi bir engeli kabul etmiyoruz. Bu noktada herhangi bir tolerans göstermeyeceğiz," ifadelerini kullandı.

Çeşitli Denetim Uygulamaları

Türkiye genelindeki 724 bin işletmenin yılda en az bir kez denetleneceğini belirten Yumaklı, "Denetimlerin yanı sıra, faaliyeti durdurma, idari ceza, ürünlerin piyasadan toplatılması gibi işlemler de gerçekleştiriyoruz,” şeklinde konuştu. Ayrıca, yeni bir sistem üzerinden gıda ile ilgili uygunsuzlukların düzenli olarak kamuoyuna duyurulacağını sözlerine ekledi.

Yasal Haklar ve İtiraz Süreci

Bir gazetecinin, "2021 yılındaki tespitlerin yayınlanması üzerine bazı eleştiriler var" sorusuna Yumaklı, "Bu bir süreç ve işletmelerin yasal hakları var. İtiraz etme ya da yeniden analiz talep etme hakları mevcut. Yaptığımız duyurular bu sürecin bir parçasıdır," yanıtını verdi.

Gıda Güvenliği Mücadelesi

Son olarak, denetimler sırasında uygunsuzluk tespit edilen ürünlerin piyasadan çekileceğini veya imha edileceğini belirten Yumaklı, "Her ürünün aynı içeriğe sahip olamayacağı için, hiçbir uygunsuzluk göstermeyen ürünlerin satışları devam edecektir. Tüketicilerin sağlığını riske atacak uygulamalarımıza karşı tolerans gösterilmeyecek," diyerek sözlerini noktaladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Kazım Karabekir İşletmesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Kazım Karabekir İşletmesinde gazetecilere açıklamada bulundu.