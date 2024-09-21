Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Karaman'da Tarımsal Üretim ve İnovasyona Dikkat Çekti

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Karaman'da Ziyaretlerde Bulundu

İbrahim Yumaklı, Karaman'da yaptığı ziyaret sırasında, Türkiye'nin tarımsal üretim stratejilerini ve gıda güvenliğini vurguladı. Yumaklı, "42 ilde 61 organize tarım bölgesi belirlendi. Bu bölgeler, üretim merkezleri olarak faaliyet gösterecek," dedi.

Gıda Güvenliği Vurgusu

Bakan Yumaklı, gıda denetimlerinin sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması en doğal hakkıdır. Bu noktada hiçbir engeli tanımıyoruz. Devlet olarak bu konuda kararlılıkla ilerleyeceğiz," ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Elma Üretimindeki Yeri

Elma hasadına katılan Yumaklı, Türkiye'nin elma üretiminde dünyada 2. sırada, ihracatta ise 7. sırada olduğunu vurguladı. Tarımsal üretimin pazarlama yönünün önemine dikkat çekti.

Planlı Üretim Modeli ve İdari Para Cezaları

Bakan, 600 milyon liralık idari para cezası kesildiğini belirterek, nişasta bazlı şekerin sağlık üzerindeki etkilerine yönelik denetimlerin devam edeceğini açıkladı. Üretim planlaması konusunda, 1 Eylül itibarıyla geçilen planlı üretim modelinin faydalarını aktardı.

Tarımda Yenilikçi Uygulamalar

Yumaklı, şehirlerin çeperlerinde tarımsal üretimi desteklediklerini ve jeotermal enerji kullanarak organize tarım bölgeleri oluşturduklarını belirtti. Bu bölgelerin üretim, paketleme ve pazarlama ihtiyaçlarını karşılayacağını ifade etti.

Karaman'da Tohum Eleme Tesisi Açılışı

Bakan Yumaklı, Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bir hububat tohumu eleme tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Yumaklı, ülkesel tohum üretiminin %97'sinin yerli kaynaklardan sağlandığını belirtti.

Gelecek Vizyonu

Tohumculukta önemli bir konumda olduklarını ifade eden Yumaklı, bakanlık destekleriyle üretimi artırmaya devam edeceklerini ve ülkenin tarımsal ekonomisine katkıda bulunmak için çalışmalara hız vereceklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli programlar için geldiği Karaman'da elma hasadına katıldı. Bakan Yumaklı (ortada), elma bahçesinde üretilen ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli programlar için geldiği Karaman'da elma hasadına katıldı. Bakan Yumaklı (ortada), elma bahçesinde üretilen ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli programlar için geldiği Karaman'da elma hasadına katıldı. Bakan Yumaklı (ortada), elma bahçesinde üretilen ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli programlar için geldiği Karaman'da elma hasadına katıldı. Bakan Yumaklı (ortada), elma bahçesinde üretilen ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli programlar için geldiği Karaman'da elma hasadına katıldı. Bakan Yumaklı (ortada), elma bahçesinde üretilen ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli programlar için geldiği Karaman'da elma hasadına katıldı. Bakan Yumaklı (ortada), elma bahçesinde üretilen ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli programlar için geldiği Karaman'da elma hasadına katıldı. Bakan Yumaklı (ortada), elma bahçesinde üretilen ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.