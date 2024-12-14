Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın 2025 Bütçe Sunumu: Yeni Destek Modelleri ve Projeler

2025 Yılı Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda Sunuldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılı bütçesi hakkında bilgiler vererek tarımsal desteklerde kapsamlı değişiklikler ve yeni projeler sunacağını duyurdu. Yumaklı, her alanda aile işletmeleri, genç ve kadın yetiştiriciler gibi gruplara ilave destekler sağlanacağını belirtti.

İşletmelerin Yanında Olacağız

Yumaklı, mühendislerin ve veteriner hekimlerin daha aktif olarak tarlalarda, bahçelerde ve üretim alanlarında görev yapacaklarını kaydetti. Bu değişim, bürokratik iş yüklerini azaltmayı hedefliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, üretim planlaması için gerekli yasal düzenlemeleri tamamladı ve planlı üretim dönemine geçildiğini açıkladı.

Yeni Destek Modelleri ile Üretim Artışı

2025 bütçesinde bitkisel üretim için yeni destek modelleri tanıtıldı. Yumaklı, tarımsal desteklerin artık daha açık ve öngörülebilir hale geldiğini vurguladı. Üreticilere, mazot ve gübre maliyetinin önemli bir kısmını karşılayacak destekler sağlanacak. Ayrıca, belirli ürünleri üreten çiftçilere özel teşvikler sunulacak.

Tarımsal Kayıt Oranı Yükseldi

Yumaklı, çiftçi kayıt sistemindeki güncellemelerle kayıtlılık oranının yüzde 5,7 artırıldığını bildirdi. Kiralanamadığı için işlenmeyen arazilerin yasal düzenlemeler ile yeniden değerlendirileceği müjdesini de verdi. 2026 Haziran'ında yapılacak genel tarım sayımının ilk sonuçları ise TÜİK tarafından açıklanacak.

Su Ürünleri ve Kırsal Yatırımlar

Yumaklı, 2025 yılında Küçük Ölçekli Balıkçılık Desteğini yüzde 100 artırma vaadinde bulundu. Bu kapsamda, balıkçı gemisi sahibi kadınlara ilk kez yüzde 35 ilave destek sağlanacak. 2023 yılı içinde tarımsal işletmelere 417 milyar lira sübvansiyonlu kredi sağlandığına da dikkat çekti.

Modern Sulama ve Ormanlık Alanlar

Modern sulama sistemlerinin kullanım oranının yüzde 6'dan yüzde 35'e çıktığını belirten Yumaklı, daha fazla tesisin inşası için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Ayrıca, orman köylüleri için verilen desteklerin sürdüğü ve zarar gören orman alanlarının ağaçlandırılacağı vurgulandı.

Gelecekteki Planlar

Yumaklı, Tarım Orman Şurası’nın 2024 Nisan ayında gerçekleştirileceğini ve sektördeki tüm paydaşların bir araya geleceğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı hedefleri, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin artırılması ve kırsal kalkınmada atılımlar yapmayı içeriyor.

Bu bütçe sunumu, Türkiye’nin tarım ve hayvancılık alanındaki stratejilerini güçlendirme adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.