Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın 2025 Bütçesi Sunumu: Türkiye Tohumda Bağımsızlığını İlan Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM'de Sunuldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumunu TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdi. Yumaklı, Türkiye'nin tohum alanında bağımsız bir konumda olduğunu ve hiçbir ülkeden tohum almadan ihtiyaçlarını karşılayabileceğini vurguladı.

Çiftçilere ve Sektöre Destekler

Son 22 yılda çiftçilere önemli destekler sağladıklarının altını çizen Yumaklı, tarımsal hasılanın 2023 yılında 68,5 milyar dolara ulaştığını belirtti. Türkiye, tarımsal üretimde Avrupa'da birinci, dünyada ise 9'uncu sırada yer alıyor.

Büyüme ve İhracat Verileri

Yumaklı, tarım ve orman sektörünün bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,6 büyüdüğünü ve geçen yıl gerçekleştirilen 31 milyar dolar ihracatın bu yıl daha da artacağını ifade etti. 206 çeşit ürün üretildiğine dikkat çeken Bakan, sebze üretiminde dünyada 4'üncü, meyve üretiminde ise 6'ncı sırada olduklarını söyledi.

Bitkisel Üretimde Rekor

Bitkisel üretimde büyük bir artış sağladıklarını belirten Yumaklı, 2002 yılına göre bitkisel üretimlerinin yüzde 41 artışla 2023 yılında 138,6 milyon ton seviyesine ulaştığını kaydetti. Tarımsal üretimin geleceğini korumak için tohumculuğa yönelik politikaları ön planda tutuyoruz.

Hayvan Varlığı ve Hastalıkların Önlenmesi

Bakan Yumaklı, hayvan varlığında büyükbaşta yüzde 67,7, küçükbaşta yüzde 64,3 ve kanatlıda yüzde 48,9 artış sağlandığını duyurdu. Şap hastalığını sona erdirmek için kararlı olduklarını ifade eden Bakan, brusella hastalığında 2025'te 27 milyon doz aşı uygulanacağını belirtti.

Gıda Güvenliği ve Denetimler

2023 yılında gıda güvenliği için 8 milyar lira tarım sigortası hasar tazminatı ödendiğini bunun yanı sıra 12 milyar lira daha ödemenin beklendiğini açıkladı. 726 bin işletme gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri olarak denetlenmiştir. Yumaklı, denetimlerinde >1,4 milyon sayıya ulaşılacağını belirtti.

Yenilikçi Uygulamalar ve Araştırmalar

Yeni biyolojik mücadele yöntemleri ile birlikte pestisit kalıntı oranını yüzde 35 azalttıklarını aktaran Yumaklı, önümüzdeki yıl karekod uygulaması ile denetimlerin daha da sıkılaştırılacağını belirtti.

Yumaklı'nın açıklamaları, Türkiye'nin tarım alanındaki potansiyelinin ve stratejilerinin güçlü şekilde sürdüğünü göstermektedir. Detaylar için takipte kalın.