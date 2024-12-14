DOLAR
34,92 0%
EURO
36,7 0%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.529.373,95 -0,41%

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın 2025 Bütçesi Sunumu: Türkiye Tohumda Bağımsızlığını İlan Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 bütçesini tanıttı. İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tohum bağımsızlığı ve tarımsal büyüme hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 23:07
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın 2025 Bütçesi Sunumu: Türkiye Tohumda Bağımsızlığını İlan Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM'de Sunuldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumunu TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdi. Yumaklı, Türkiye'nin tohum alanında bağımsız bir konumda olduğunu ve hiçbir ülkeden tohum almadan ihtiyaçlarını karşılayabileceğini vurguladı.

Çiftçilere ve Sektöre Destekler

Son 22 yılda çiftçilere önemli destekler sağladıklarının altını çizen Yumaklı, tarımsal hasılanın 2023 yılında 68,5 milyar dolara ulaştığını belirtti. Türkiye, tarımsal üretimde Avrupa'da birinci, dünyada ise 9'uncu sırada yer alıyor.

Büyüme ve İhracat Verileri

Yumaklı, tarım ve orman sektörünün bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,6 büyüdüğünü ve geçen yıl gerçekleştirilen 31 milyar dolar ihracatın bu yıl daha da artacağını ifade etti. 206 çeşit ürün üretildiğine dikkat çeken Bakan, sebze üretiminde dünyada 4'üncü, meyve üretiminde ise 6'ncı sırada olduklarını söyledi.

Bitkisel Üretimde Rekor

Bitkisel üretimde büyük bir artış sağladıklarını belirten Yumaklı, 2002 yılına göre bitkisel üretimlerinin yüzde 41 artışla 2023 yılında 138,6 milyon ton seviyesine ulaştığını kaydetti. Tarımsal üretimin geleceğini korumak için tohumculuğa yönelik politikaları ön planda tutuyoruz.

Hayvan Varlığı ve Hastalıkların Önlenmesi

Bakan Yumaklı, hayvan varlığında büyükbaşta yüzde 67,7, küçükbaşta yüzde 64,3 ve kanatlıda yüzde 48,9 artış sağlandığını duyurdu. Şap hastalığını sona erdirmek için kararlı olduklarını ifade eden Bakan, brusella hastalığında 2025'te 27 milyon doz aşı uygulanacağını belirtti.

Gıda Güvenliği ve Denetimler

2023 yılında gıda güvenliği için 8 milyar lira tarım sigortası hasar tazminatı ödendiğini bunun yanı sıra 12 milyar lira daha ödemenin beklendiğini açıkladı. 726 bin işletme gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri olarak denetlenmiştir. Yumaklı, denetimlerinde >1,4 milyon sayıya ulaşılacağını belirtti.

Yenilikçi Uygulamalar ve Araştırmalar

Yeni biyolojik mücadele yöntemleri ile birlikte pestisit kalıntı oranını yüzde 35 azalttıklarını aktaran Yumaklı, önümüzdeki yıl karekod uygulaması ile denetimlerin daha da sıkılaştırılacağını belirtti.

Yumaklı'nın açıklamaları, Türkiye'nin tarım alanındaki potansiyelinin ve stratejilerinin güçlü şekilde sürdüğünü göstermektedir. Detaylar için takipte kalın.

İLGİLİ HABERLER

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
15 Aralık 2024: Gündem Özeti ve Önemli Gelişmeler
2
Bursa'da Hafif Ticari Araç ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı
3
AK Parti Kadın Kolları'nın 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti
4
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 Yıl Aradan Sonra Faaliyetlerine Yeniden Başladı
5
FIFA Kıtalararası Kupa Finali: Real Madrid ve Pachuca Karşı Karşıya
6
Girit'te Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Botun Batması: 5 Ölü, Kayıplar Var
7
Kars-Göle Kara Yolu Ulaşıma Açıldı, Mahsur Kalan 18 Kişi Kurtarıldı

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak