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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Orman Yangınları ile Mücadelede Son Durum

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 76 yangınla mücadele ettiklerini ve kontrolden çıkan yangınları kontrol altına aldıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 21:55
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Orman Yangınları ile Mücadelede Son Durum

Yangınlarla Mücadelede Son Gelişmeler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu aktararak, 28'i ormanlık, 48'i kırsal alanda olmak üzere 76 yangınla mücadele ettiklerini duyurdu. Bakan Yumaklı, Ankara Eymir yangınının tamamen kontrol altına alındığını ve Antalya Gazipaşa, Mersin Silifke ve Antalya Serik yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.

Ankara Eymir yangını ve Diğer Yangınlar

Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, bugünün orman yangınları açısından riskli bir gün olduğunu belirtti. 12.10'da Ankara Eymir Gölü etrafındaki yangında hızlı müdahale edildiğini vurgulayan Yumaklı, soğutma işlemlerinin büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti.

Yangınlardan sadece 5 dakika sonra Uşak Sivaslı'da yeni bir yangın başladığını da kaydeden Yumaklı, yangının kontrol altına alınan alanın iki kilometre uzağında yer aldığını belirtti. Bu yangına da hızla müdahle edildiği bilgisini paylaştı.

Gece Boyunca Sürecek Çalışmalar

Bakan Yumaklı, Uşak'taki yangının enerjisinin düştüğünü ancak riskin devam ettiğini ve çalışmaların gece boyunca süreceğini aktardı. 14.36'da Antalya Serik'ten gelen yeni bir yangın ihbarı ile ilgili de, arkadaşlarının büyük mücadele verdiğini belirterek, saat 20.00 itibarıyla bu yangının da kontrol altına alındığını açıkladı.

Risksiz alanlar üzerinde devam eden mücadelelerin yanı sıra, Bursa'da iki ayrı yangına da müdahale edildiğini kaydeden Yumaklı, Harmancık ve Kestel'deki yangınların yakın yerleşim alanlarına yakın olmasının endişe verici olduğunu ifade etti.

Yangınların Önlenmesi İçin Uyarı

Yumaklı, orman yangınlarının önlenmesi noktasında vatandaşların dikkatli olması gerektiğinin altını çizerek, "En iyi yangın söndürmenin yolu, bu yangının çıkmamasını sağlamaktır" dedi. Hava koşullarının tarihi rekor seviyelerde seyrettiğini belirterek, vatandaşlardan mangal, sigara izmariti ve anız yakımı gibi davranışlardan kaçınmalarını istedi.

Bakan Yumaklı, ormanların milli bir emanet olduğunu vurgulayarak, doğal güzelliklerin korunması için herkesin katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’daki Yangın Yönetim Merkezi’nde yurdun farklı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’daki Yangın Yönetim Merkezi’nde yurdun farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’daki Yangın Yönetim Merkezi’nde yurdun farklı...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’daki Yangın Yönetim Merkezi’nde yurdun farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu

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