Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Yangınlarla Mücadelede Son Durumu Açıkladı

Muğla'daki Yangınlarla Mücadele Süreci

Muğla'da Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde basın açıklaması yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, perşembe sabahı itibarıyla 247 yangına müdahale edildiğini ve bu yangınlardan 241'inin kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, "Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok," dedi.

Orman Yangınlarının Durumu

Yumaklı, Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesinin Karadere mevkisinde meydana gelen yangınları helikopterle takip etti. Ayrıca, en son İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar yangınının kontrol altına alındığını ifade etti.

Mücadele Sürecinde Ekiplerin Çalışmaları

Ula Yangın Yönetim Merkezi’nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yumaklı, "İzmir'in Menderes ilçesindeki Tahtalı Barajı çevresindeki yangının enerjisi düşürüldü. Ekipler, arazinin sarp yapısı nedeniyle müdahalelerine devam ediyor. Gece boyunca bu çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz," dedi.

Diğer Yangınlar ve Kontrol Durumu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangınla ilgili bilgi veren Bakan Yumaklı, bu yangının da kontrol altında olduğunu belirtti. Ayrıca, Karabük'ün Ovacık ilçesindeki yangının kontrol alındığını ve Manisa Gördes yangınını söndürme çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını ifade etti.

Bakan Yumaklı, Uşak Eşme'deki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma işlemlerinin devam ettiğini belirtirken, destek veren tüm ekip ve bireylere teşekkür etti. Ayrıca, "Gelecek günlerde daha güzel haberler vereceğiz," şeklinde konuştu.

Not: Yangınlarla ilgili gelişmeler ve bilgilerin devam edeceği duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'da, Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesinin Karadere mevkisinde çıkan orman yangınlarına ilişkin Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'da, Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesinin Karadere mevkisinde çıkan orman yangınlarına ilişkin Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'da, Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesinin Karadere mevkisinde çıkan orman yangınlarına ilişkin Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'da, Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesinin Karadere mevkisinde çıkan orman yangınlarına ilişkin Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.