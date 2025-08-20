DOLAR
Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir'de 1000 Ton Süt Ürünü ve 907 Ton UHT Sütü Muhafaza Altına Aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir'de 12-19 Ağustos tarihlerindeki denetimlerde yaklaşık 1000 ton süt ürünü ve 907 ton UHT sütün ihtiyati tedbirle muhafaza altına alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 09:44
Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir'de Süt İşletmelerine Denetim Yaptı

12-19 Ağustos tarihlerinde yapılan kontrollerde çok sayıda ürün korunma altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir'de faaliyet gösteren süt işletmelerine yönelik gerçekleştirilen kapsamlı resmi kontrollerin sonuçlarını açıkladı. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, tüketici sağlığını koruma amaçlı denetimlerin 12-19 Ağustos tarihlerinde yapıldığı belirtildi.

Yapılan incelemelerin, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı aracılığıyla gelen ihbar ve şikayetler doğrultusunda İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerince yürütüldüğü kaydedildi. Kontrollerde; ileri üretim tarihi basılmış, son tüketim tarihi geçmiş, etiket ve izlenebilirlik bilgileri eksik ile ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tespit edildi.

Açıklamada, tespit edilen ürünlere ilişkin ayrıntılar şöyle sıralandı:

Bu kapsamda, 789 bin 300 adet 1 litrelik UHT süt, 6 bin 850 kilogram pastörize laktik tereyağı, 1350 kilogram UHT süt, 118 bin 320 litre yağlı UHT süt ve benzeri ürünler, 22 bin 31 kilogram kırıntı süzme peyniri, 12 bin kilogram eritme peynir, 387 bin 742 kilogram teleme peyniri, 58 bin 325 kilogram süt tozu, 22 bin 875 kilogram tereyağı, 49 bin 933 kilogram labne olmak üzere yaklaşık 1000 ton süt ürünü ile 907 ton UHT süt, ihtiyati tedbir amaçlı muhafaza altına alınmıştır.

Bakanlık ayrıca, söz konusu işletmeler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, açıklamasında denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ve tüm ihbar ile şikayetlerin titizlikle değerlendirildiğini vurgulayarak, "Güvenilir gıda, sağlıklı toplum" ilkesiyle tüketici sağlığını korumaya devam edeceklerini belirtti.

