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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 33 Soruda Planlı Üretim Rehberi

Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilere açıkladığı 33 soruda planlı üretim rehberiyle destekleme ödemelerini ve kiralama süreçlerini aydınlatıyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 11:14
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 33 Soruda Planlı Üretim Rehberi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Üreticilere 33 Soruluk Rehber

Tarım ve Orman Bakanlığı,2013 yılında uygulamaya koyduğu tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modelini tanıtmak amacıyla kapsamlı bir rehber hazırladı. Rehber, tarımsal üretimi etkileyen koşullardaki hızlı değişim ve artan gıda talebi ışığında hazırlanmış olup, www.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yayımlandı.

Rehber İçeriği

Bu rehber, bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili en sık sorulan 33 soruya yanıt vermektedir. Tarımsal planlamanın hedefleri, desteklemelerdeki değişiklikler, destekleme ödemelerinin nasıl alınacağı, tarımsal arazilerin kiralanması ile kadın ve genç çiftçilere sağlanan destekler gibi konular rehberde ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

Bakan Yumaklı'nın Vizyonu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, tarıma yapılan yatırımların toplum için büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Yumaklı, mevcut tarım politikalarının hem bugüne hem de geleceğe yönelik bir vizyonla şekillendirildiğini ifade etti:

"Tarımsal potansiyelimiz yüksek olmasına rağmen, planlama yapılmadığı için geçmişte sorunlar yaşandı. Artık planlı tarım konusunda önemli adımlar attık ve gerekli yasal düzenlemeleri tamamladık. Tarım politikalarımızı güçlü bir vizyonla oluşturduk ve Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirmek için tarımın verimliliğini artırma çabalarımıza devam edeceğiz."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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