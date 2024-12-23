Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Belgrad Ormanı Açıklaması

Belgrad Ormanı'nda Yeni Dönem Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Belgrad Ormanı içerisindeki Bentler, Neşetsuyu ve Kömürcü Bendi tabiat parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri giriş kapılarının Doğa Koruma milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından işletileceğini duyurdu.

Açıklamada, 14 Haziran 2013 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) devredilen bu alanların işletme süresinin 13 Ekim 2023 tarihinde sona erdiği bilgisi verildi. İdarenin tahliye talebine yanıt olarak İBB tarafından açılan davanın 12 Aralık 2024'te bakanlık lehine sonuçlandığı, İBB'nin tahliye işlemlerini gerçekleştirmesi için 19 Aralık 2024 tarihine kadar süre verildiği bildirildi.

Hazırlıklar Tamamlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belgrad Ormanı içerisindeki tabiat parklarının işletmesi için gerekli temizlik ve güvenlik hizmetlerinin tüm hazırlıklarının yapıldığı belirtildi. Ayrıca, bu durumun Belgrad Ormanı'nın milli park olarak ilan edilmesi süreciyle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı ifade edildi.

Belgrad Ormanı’na ziyaretçi girişi açıktır, ziyaretçi girişinin engellendiği yönündeki haberlerin doğru olmadığı vurgulandı.