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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sahipsiz Hayvanlar İçin Yeni Yönetmelik

Tarım ve Orman Bakanlığı, sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik yeni yönetmelik ve sahiplenme şartlarını belirledi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 10:49
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sahipsiz Hayvanlar İçin Yeni Yönetmelik

Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, ev hayvanlarının sahiplenme şartları ile sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu hakkında esasları belirleyen yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe soktu.

Yönetmelik, ''Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ile getirilen düzenlemeleri kapsamakta. Bu düzenleme, sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyon süreci, barındırma şartları ve sahiplendirilme prosedürlerini detaylandırıyor.

Bakanlıktan Açıklama

Bakanlık, sahiplenilebilecek hayvanlarla ilgili tanımlar yaparak hangi hayvanların bakımevlerinde rehabilitasyona tabi tutulabileceğini belirtti. Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi çerçevesinde, sahipsiz hayvan sorunlarının çözümünde belediye meclisleri yetkili kılındı.

Yeni düzenleme ile benimsenen ''yakala-kısırlaştır-tut/sahiplendir'' metodu, belediyelerin hayvanları sağlık koşulları gözeterek barındırmasını sağlayacak. Özel hayvan yaşam evleri ise Bakanlık izinleri ile kurulabilecek.

Sahiplenme Şartları ve Sorunlar

Hayvan sahiplerinin dijital kayıt sistemine uyması ve bakım şartlarını sağlaması zorunlu kılındı. Ayrıca, sahiplendiği hayvana bakamayacak durumda olan vatandaşlar, hayvanları sokak yerine bakım barınaklarına götürmeli. Aynı takvim yılı içinde birden fazla hayvan kaybedenler, 3 yıl süreyle bakımevlerinden için hayvan sahiplenemeyecek.

Yerel Yönetimlere Yeni Görevler

Sahipsiz hayvanlarla ilgili işlemler, yerel yönetimlerin sorumluluğunda. Bu kapsamda, hayvan bakımevlerinin sağlıklı koşullarda hizmet vermesi için bütçe ayırmaları zorunlu hale getirildi. Yerel yönetimler, sahipsiz köpekleri toplamak ve uygun hayvanların sahiplendirme işlemlerini gerçekleştirmekle yükümlü olacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yönetmelikle birlikte toplum sağlığının ve hayvan refahının korunacağını vurguladı. Yönetmeliğin uygulanmasıyla, hayvan sahiplerinin haklarının korunacağı ve hayvanların sağlıklı yaşam koşullarında tutulacağı ifade edildi.

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