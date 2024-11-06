Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi Üzerine Tartışmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 Yılı Bütçesi Üzerine Görüşler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesini ele aldı. Bu süreçte milletvekillerinin tarım sektörüne yönelik değerlendirmeleri dikkat çekti.

Deprem Sonrası Destekler

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, tarım faaliyetlerinin ülke ekonomisindeki önemi üzerine vurgu yaparak, Adıyaman'da deprem sonrası hayvan ve yem desteği için yapılan ödemeleri paylaştı. Toplamda 295 milyon 830 bin 208 TL tutarında yardım yapıldığını belirterek, "Hal sisteminin revize edilerek çiftçi ve üretici odaklı bir sistem kurulması elzemdir." ifadesini kullandı.

CHP’den Eleştiriler

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, iktidarın tarım sektöründeki politikalarını eleştirerek, "22 yıldır tarımsal anlamda gerileme yaşıyoruz." dedi. Erdem, Antalya'da meydana gelen kötü hava koşullarının tarım üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, devlet desteğinin artırılması gerektiğini savundu.

MHP ve İYİ Parti’den Çözüm Önerileri

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, tarım sektörünün etkin bir şekilde desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Tarım sektörü bütüncül bir yapıya kavuşturulmalıdır." dedi. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise tarımın milli gelir içindeki payının düştüğüne dikkat çekerek, "Temel sorunlarımız düşük verimliliktir." şeklinde konuştu.

Çiftçi ve Gıdaya Erişim Sorunları

Saadet Partisi Milletvekili Selim Temurci, Türkiye’de barınma ve sağlıklı gıdaya erişim gibi temel sorunlar bulunduğunu ifade ederek, mazot fiyatlarının artışına dikkat çekti. Bu noktada irrasyonel politikaların etkilerini de sorguladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bu tartışmalar, Türkiye'nin tarım sektöründeki temel sorunları ve çözüm önerilerini bir kez daha gözler önüne serdi.