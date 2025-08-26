DOLAR
Tarım ve Orman Bakanlığı: Temmuzda 105.810 Denetim, %44,9 Toplu Tüketim Yerlerinde

Tarım ve Orman Bakanlığı temmuzda 105.810 denetim yaptı; denetimlerin %44,9'u toplu tüketim yerlerindeydi, toplam cezalar 207 milyon 373 bin 359 lirayı buldu.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 11:05
Tarım ve Orman Bakanlığı, temmuz ayında toplam 105.810 resmi kontrol gerçekleştirdi. Bu denetimlerde kesilen idari para cezası tutarı 207 milyon 373 bin 359 lira olarak kayda geçti.

Genel sonuçlar

Denetimler sonucunda 2.519 idari yaptırım uygulandı, 29 gıda işletmecisi hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Denetimlerin önemli bir kısmı toplu tüketim yerlerine odaklandı.

Denetim alanlarına göre dağılım

Toplu tüketim yerleri: 47.517 denetim (%44,9). Bu alanda 762 idari yaptırım uygulandı, 2 işletme hakkında suç duyurusu yapıldı ve kesilen idari para cezası tutarı 35 milyon 347 bin 98 lira oldu.

Gıda satış işletmeleri: 42.015 denetim (%39,7). Bu alanda 957 idari yaptırım uygulanırken 8 suç duyurusu gerçekleştirildi; kesilen idari para cezası 46 milyon 146 bin 74 lira olarak bildirildi.

Gıda üretim yerleri: 16.278 denetim (%15,4). Gıda üretim yerlerine en yüksek idari ceza tutarı uygulanarak 125 milyon 880 bin 187 lira kesildi; bu alanda 800 idari yaptırım uygulandı ve 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ocak-Temmuz dönemi öne çıkan veriler

Yılın ilk yedi ayında gıda işletmelerine yönelik 731.568 denetim gerçekleştirildi. Bu dönemde 15.291 idari yaptırım uygulandı, 346 suç duyurusunda bulunuldu ve toplam idari para cezası 1 milyar 320 milyon 917 bin 879 lira olarak kaydedildi.

Temmuz ayı denetim tablosu (özet)

Faaliyet Alanı — Denetim Sayısı (Toplam İçerisindeki Payı %) — İdari Yaptırım — Suç Duyurusu — İdari Para

Gıda Üretim Yeri16.278 (15,4%) — 80019125.880.187

Gıda Satış Yeri42.015 (39,7%) — 957846.146.074

Toplu Tüketim Yeri47.517 (44,9%) — 762235.347.098

TOPLAM105.810 (100%) — 2.51929207.373.359

Tarım ve Orman Bakanlığı verileri, temmuz ayındaki denetimlerin ağırlıklı olarak toplu tüketim yerlerine yapıldığını ve gıda üretim yerlerinde ise en yüksek idari cezanın uygulandığını gösteriyor.

