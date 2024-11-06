Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 Yılı Bütçesi Görüşmelere Başladı

2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin değerlendirilmesine başladı. Komisyon, Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Diğer Kurumların Bütçeleri Ele Alınacak

Görüşmeler sırasında, yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçesi değil, aynı zamanda Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü gibi kuruluşların bütçeleri, kesin hesap ve Sayıştay raporları da masaya yatırılacak. Ayrıca, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Sayıştay raporu da görüşülecek.

CHP Milletvekillerinden Protesto

Görüşmeler sırasında bazı CHP milletvekilleri, protesto amaçlı olarak masalarının üzerine ekmek ve süt koydu.

Bakanın Sunumu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine dair sunumuna başladı ve hedeflerini aktardı.