Tarım ve Ticaret Bakanlıklarının Koordinasyon Toplantısı

Tarım ve Ticaret Bakanlıkları Aylık Koordinasyon Toplantısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlıklarının aylık koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

Tarladan Sofraya Fiyat Hareketliliği

Toplantıda, tarladan sofraya fiyat dalgalanmaları ele alındı. Üretici ve tüketiciyi koruyacak adımlar üzerinde durularak, yapılacak ortak denetimlerin önemi vurgulandı.

Üretici ve Sanayici Arasındaki Sorunlar

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda, süt ve süt ürünlerinde yaşanan sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler tartışıldı. Hem üreticilerin hem de sanayicilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlandı.

Rekolte ve İhracat Fırsatları

Rekolte kaynaklı fiyat dalgalanmaları yaşanan tarımsal ürünlerin ihracatı konusunda işbirliği ve ortak denetimler üzerinde duruldu. Bakanlığın piyasa denetim yetkisini kullanarak, üretici ve tüketicinin lehine mücadele edeceği belirtildi. Toplantı sonucunda, iki bakanlık arasındaki koordinasyonun artırılacağı ve piyasa şartlarına bağlı olarak çeşitli önlemlerin hayata geçirileceği ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla yapılan iki bakanlığın aylık koordinasyon toplantısında, tarladan sofraya fiyat hareketliliğiyle ilgili üretici ve tüketiciyi koruyacak adımlarla yapılacak ortak denetimler gibi konular değerlendirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla yapılan iki bakanlığın aylık koordinasyon toplantısında, tarladan sofraya fiyat hareketliliğiyle ilgili üretici ve tüketiciyi koruyacak adımlarla yapılacak ortak denetimler gibi konular değerlendirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla yapılan iki bakanlığın aylık koordinasyon toplantısında, tarladan sofraya fiyat hareketliliğiyle ilgili üretici ve tüketiciyi koruyacak adımlarla yapılacak ortak denetimler gibi konular değerlendirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla yapılan iki bakanlığın aylık koordinasyon toplantısında, tarladan sofraya fiyat hareketliliğiyle ilgili üretici ve tüketiciyi koruyacak adımlarla yapılacak ortak denetimler gibi konular değerlendirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla yapılan iki bakanlığın aylık koordinasyon toplantısında, tarladan sofraya fiyat hareketliliğiyle ilgili üretici ve tüketiciyi koruyacak adımlarla yapılacak ortak denetimler gibi konular değerlendirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla yapılan iki bakanlığın aylık koordinasyon toplantısında, tarladan sofraya fiyat hareketliliğiyle ilgili üretici ve tüketiciyi koruyacak adımlarla yapılacak ortak denetimler gibi konular değerlendirildi.