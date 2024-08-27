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Tarıma Dayalı Sanayi Büyüme Hedefleriyle Gelişiyor

Türkiye, tarıma dayalı sanayi bölgeleri ile tarımsal üretimini artırmayı hedefliyor. Yeni projelerle sektör genişliyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:07
Tarıma Dayalı Sanayi Büyüme Hedefleriyle Gelişiyor

Tarıma Dayalı Sanayi Bölgeleri Türkiye'de Genişliyor

Türkiye, 2000 yılından bu yana toplam 42 tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi (TDİOSB) ile tarım sektörünü geliştiriyor. Bu bölgelerin sayısı, besiden seraya ve su ürünlerine kadar geniş bir yelpazede yeni yatırımlarla artacak.

Bakanlık Tarım ve İnsan Sağlığını Ön Plana Alıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre, TDİOSB'ler çevre duyarlılığı ile insan sağlığını gözeterek bitkisel ve hayvansal üretim yatırımlarını teşvik ediyor. Türkiye genelinde 39 ilde sürdürülen bu kapsamda, yapılan yatırımların çoğu hız kazandı.

Yeni Yatırım Alanları ve Süreçler

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yeni bir tarıma dayalı ihtisas sera OSB, Kütahya'nın Simav ilçesinde jeotermal sera OSB projeleri için altyapı çalışmaları sürdürülüyor. Ayrıca, Elazığ, Malatya'nın Yazıhan ve Kastamonu'nun Devrekani ilçelerinde, besicilik odaklı OSB projeleri için de girişimler devam ediyor.

Su Ürünlerine Yönelik Çalışmalar

Adana'nın Karataş ilçesinde su ürünleri ihtisas OSB'sine yönelik projelere odaklanılmış ve hak ediş bedelleri ödenmiştir. İzmir'in Dikili ilçesinde tarıma dayalı sera OSB için gerekli anlaşmalar imzalanmışken, ihale süreci devam ediyor.

İhale Hazırlıkları ve Projelerin Durumu

Erzincan'da bir besi OSB'sine yönelik altyapı inşaat projelerinin ihale hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Bu projelerin genel yerleşim planları ve üstyapı modül projeleri, bakanlıkla paylaşılmıştır.
Kozaklı ilçesindeki ihtisas jeotermal sera OSB projesi onay aşamasındayken, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki süt ve besi OSB'sinin altyapı projeleri de hazırlanıyor.

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