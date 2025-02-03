Tarımda İlkbahar Dönemi İçin Gübre Denetimleri Başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gübre kullanımının en yoğun olduğu ilkbahar dönemi öncesinde gübre bayileri ve üretim tesislerine yönelik üç hafta sürecek yoğun denetim süreci başlatıldığını belirtti. Yumaklı, yapılan denetimlerde alınacak gübre numunelerinin laboratuvarlarda analiz edileceğini açıkladı.

Denetim Detayları

Yumaklı, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü'nde yaptığı açıklamada, eş zamanlı olarak 3 bin 500 kişinin gübre denetimlerine katılacağını ifade etti. Bakan, Türkiye'de her yıl bitkilerin beslenme ihtiyacını karşılamak için 7 milyon ton gübre kullanıldığını vurgulayarak, gübrenin tarım açısından en önemli girdilerden biri olduğunu dile getirdi.

İhracat ve Üretim Kapasitesi

Ülkede kullanılan gübrenin %60'ının Türkiye'de üretildiğini kaydeden Yumaklı, sektörde yaklaşık 1 milyon ton gübre ihracatı yapıldığını aktardı. Türkiye genelinde yaklaşık 750 gübre üretim tesisi bulunduğunu söyleyen Bakan, bu yıl iki büyük gübre üretim tesisinin daha hizmete gireceğini belirtti.

Gübre Kullanımının Önemine Dikkat Çekti

Bakan Yumaklı, gübre kullanımının zamanında ve doğru şekilde yapılmasının önemini vurgulayarak, "Gübrenin, toprağın ihtiyaçlarına göre kullanılmaması halinde fayda yerine zarar getireceğine" dikkat çekti. Bu bağlamda bakanlığın eğitim ve yayın faaliyetlerinin continues olduğunu, üreticilere uygunsuz gübre satışı yapanlara karşı duyarlı olacaklarını ifade etti.

Tarım Orman Şurası Hazırlıkları

Yumaklı, yaklaşan 4. Tarım Orman Şurası için geçen hafta bir hazırlık çalıştayı düzenlendiğini hatırlatarak, şuranın önemli başlıklarından birisinin gübre olacağını sözlerine ekledi.