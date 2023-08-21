Tarlasında bir taş buldu, hayatı değişti: Eve gelen rapor şok etkisi yarattı

Tokat iline bağlı Halilalan köyünde yaşayan Ergin Say, geçtiğimiz yıl tarlasında bulduğu taşın meteor olabileceğini düşünerek ilgi odağı oldu. Taşın ilginç şekli ve rengi Say'ın dikkatini çekti ve meteor olabileceğini düşündü. Taşı evine getiren Say, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne analiz için taştan bir parça gönderdi. Bu durum, Say'ın aniden popüler hale gelmesine neden oldu. Say, çevresindeki insanlar tarafından birdenbire milyoner gibi görülmeye başlandı ve ziyaretçi sayısı arttı. Hatta bir tekstil firmasından reklam filmi teklifi bile aldı.

Ancak Ergin Say ve çevresi, analiz sonucunun gelmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Üniversiteden gelen rapor, taşın sıradan bir kaya olduğunu ve meteor olmadığını ortaya koydu.





Taşı tarlasında bulduğunu belirten Say, "Bu taşı analiz ettirmiştik ve sonuç geldi. Gelen raporda, taşın meteor olmadığı belirtiliyor. Taş 61 kilo, yüzeyi oldukça sert bir yapıda ve vurduğunuzda kıvılcım çıkıyor. Şu an bile bu taşın ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Herkes bana milyoner gözüyle bakıyor. Aslında para insanı değiştirmez, ama insanlar seni değiştirmeye çalışır. Benden araba, ev, düğün gibi işler için para isteyen çok oldu. Herkes hala taşın değerli olduğunu düşünüyor, ama durum öyle değil. Bir ünlü giyim firması 3 milyon lira teklif etti. Tahlil sonucu çıkmadan taşı almaya hazırdılar. Ben taşı vermedim. Benzetme yaparsak, kumar oynadım ama kaybettim" şeklinde konuştu.

Say, ormandan odun çekmeye devam edeceğini ve taşı tekrar analiz için göndermeyi düşündüğünü belirterek, "Bu taş meteor çıksaydı daha yüksek bir fiyat alabilirdim. Rapor yeni geldi ve kimseye henüz söyleme fırsatım olmadı. İnsanlar benden beklenti içindeler, ama sonuç değişti. Zengin olma hissi güzel ama zengin olamadık. Yeniden analize göndermeyi düşünüyorum. İnternette ilk analizin sonuç vermediği ve ikinci hatta üçüncü bir analiz gerektiği yazıyor. Artık benden umut bekleyenler kendi umutlarını takip etsinler. Dağlarda odun çekiyordum ve yine odun çekmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Ergin Say'ın yaşadıkları, adeta Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu "Talih Kuşu" adlı filmi anımsattı.