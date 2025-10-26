TARSİM'den üreticilere 27 milyar lira hasar ödemesi

HÜLYA ÖMÜR UYLAŞ - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağcı, 2025 yılı hasar tespit çalışmalarının ardından dosyaları tamamlanan sigortalı üreticilere 27 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Genel değerlendirme

Bağcı, iklim değişikliğinin küresel çapta en önemli sorunlardan biri haline geldiğini ve olumsuz etkilerinin Türkiye'de daha sık ve şiddetli biçimde hissedildiğini belirtti. Akdeniz Havzası'nda yer alan Türkiye'nin bu etkilerden yoğun biçimde etkilenen ülkeler arasında bulunduğunu vurgulayan Bağcı, tarımsal üretimde risk yönetiminin stratejik öneminin arttığını söyledi.

Tarımın 86 milyonluk ülkeye gıda sağlayan öncelikli bir sektör olduğuna dikkat çeken Bağcı, Tarım ve Orman Bakanlığı vizyonunun "Türkiye Yüzyılı'nda tarım, orman ve su kaynaklarında sürdürülebilir ve güvenli bir gelecek sağlamak" olduğunu ve sektörün sürdürülebilir büyümesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktardı.

Zirai don ve diğer afetlerin etkileri

Bağcı, TARSİM'in 2006'dan beri devlet destekli, gönüllülük esaslı bir sistem olarak üreticilerin emeğini koruduğunu, devlet prim desteğinin %50 ile %70 arasında değiştiğini hatırlattı. Bu yıl özellikle bitkisel üretimde meteorolojik afetlerin yoğun yaşandığını, Şubat'ta Akdeniz, Mart'ta Ege ve Nisan'da ülke genelinde görülen sıcaklık düşüşleriyle son yılların en büyük zirai don olaylarından birinin gerçekleştiğini söyledi.

Bu kapsamda, zirai don nedeniyle dosya işlemleri tamamlanan üreticilere 23 milyar lira hasar ödemesi yapıldığını bildiren Bağcı, Haziran sonunda İç Anadolu'da meydana gelen dolu yağışlarının tarla ürünlerine zarar verdiğini; Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'daki kuraklığın hububat ürünlerini etkilediğini ve sadece kuraklık için üreticilere 2 milyar lira ödeme yapıldığını kaydetti.

Bağcı ayrıca, bu yıl çıkan orman ve saha yangınlarında İzmir, Manisa, Tekirdağ, Bilecik, Adana, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da zeytin ve meyve ağaçları ile buğday ve arpa gibi tahıl ürünlerinde zararlar oluştuğunu ve bazı bölgelerde vahşi hayvan saldırılarının da hasara yol açtığını aktardı.

Hasar ihbarları ve ödemeler

"Bu yıl sigortalı üretici ve yetiştiricilerimizden tüm tarım sigortası branşlarında 500 binin üzerinde hasar ihbarı aldık," diyen Bağcı, en çok hasar ihbarı gelen ürünlerin fındık, buğday, üzüm, ayçiçeği, kayısı, arpa, mısır, nohut, elma, ceviz ve badem olduğunu; en çok ihbarın geldiği illerin ise Manisa, Giresun, Ordu, Malatya, Balıkesir, Denizli ve Amasya olduğunu söyledi.

Eksperler tarafından yüzde 100 tam hasar olarak belirlenen dosyaların tamamlandığını ve tazminatların hemen ödendiğini aktaran Bağcı, diğer hasarlarda ürünlerin fenolojik dönemlerine göre yapılan ekspertiz çalışmaları sonucunda dosyaların TARSİM Genel Müdürlüğü uzmanlarınca incelenip tamamlandığını ve üreticinin beyan ettiği hasat tarihine göre tazminatların hızlıca ödendiğini dile getirdi.

Bağcı, özetle, "2025'te tüm tarım sigortası branşlarında yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu dosya işlemleri tamamlanan sigortalı üreticilerimize 27 milyar lira ödeme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Uyarılar ve 2026 ÇKS başvuruları

Bu yılın tarım sigortaları açısından ekstrem bir yıl olduğunu, sistem kuruluşundan beri en çok hasarın meydana geldiğini ve en fazla ödemelerin yapıldığını belirten Bağcı, üretimin şansa bırakılmaması gerektiğini ve emeğin mutlaka tarım sigortasıyla güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Tarım sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gerekenlere değinen Bağcı, 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 1 Eylül itibarıyla başladığını hatırlattı. Üreticilerin Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıt yaptırmaları veya mevcut kayıtlarını güncellemeleri gerektiğini belirten Bağcı, bitkisel ürün sigortalarında ürünlere göre değişen son poliçe kabul tarihlerine dikkat edilmesi ve bu tarihlere www.tarsim.gov.tr üzerinden kolayca ulaşılabileceğini söyledi. Hayvan, hayat ve sera poliçelerinin ise yıl boyunca düzenlenebildiğini sözlerine ekledi.

