DOLAR
33,99 0,17%
EURO
37,47 0,04%
ALTIN
2.742,5 0,38%
BITCOIN
1.898.105,02 3,14%

Tarsus Belediyesi'nde Haciz Uygulaması: Başkan Boltaç'ın Eşyaları El Konuldu

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makamındaki eşyalar, işçi kıdem tazminatı borcundan ötürü haczedildi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 16:39
Tarsus Belediyesi'nde Haciz Uygulaması: Başkan Boltaç'ın Eşyaları El Konuldu

Tarsus Belediye Başkanı’nın Makam Eşyalarına Haciz

Tarsus Belediyesi, Başkan Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyaların, işçilerin kıdem tazminatlarına yönelik 10 milyon 800 bin liralık borç nedeniyle haczedildiğini açıkladı.

İcra Müdürlüğü Harekete Geçti

Belediyeden yapılan açıklamada, Tarsus İcra Müdürlüğü personelinin, avukat eşliğinde makam odasındaki eşyaları muhafaza altına aldığı ifade edildi. Borç için yapılan uzlaşma talebinin reddedilmesi sonucu icra işlemlerinin başlatıldığı vurgulandı.

Borç Miktarı ve İtirazlar

Açıklamada, Tarsus Belediyesinin ana borcunun 5 milyon 476 bin 400 lira olduğu, ancak bu miktarın icraya verilerek kötü niyetle 10 milyon 800 bin liraya çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca, belediyenin kıdem tazminatı alacak tüm işçilere eşit ödeme yaptığı göz önünde bulundurularak, taksitli ödeme talebinin kabul edilmediği kaydedildi.

Tarsus Belediyesi, Başkan Ali Boltaç'ın (ortada) makam odasındaki eşyaların, işçilerin kıdem...

Tarsus Belediyesi, Başkan Ali Boltaç'ın (ortada) makam odasındaki eşyaların, işçilerin kıdem tazminatlarına ilişkin 10 milyon 800 bin liralık borcun ödenmediği gerekçesiyle haczedildiğini bildirdi.

Tarsus Belediyesi, Başkan Ali Boltaç'ın (ortada) makam odasındaki eşyaların, işçilerin kıdem...

Tarsus Belediyesi, Başkan Ali Boltaç'ın (ortada) makam odasındaki eşyaların, işçilerin kıdem tazminatlarına ilişkin 10 milyon 800 bin liralık borcun ödenmediği gerekçesiyle haczedildiğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Çarşamba Havalimanı 2023 Yolcu Sayısında Rekor Kırdı
2
Tekirdağ'da Etkili Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
3
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Abisinin TikTok Hesabı ve Aileyle İlgili Paylaşımlar Dikkat Çekti
4
Alanya'da Tekne Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
5
Katar'dan Uluslararası Topluma Cesaretli Olma Çağrısı
6
Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran Açıklaması
7
Gazze'de 341 Gündür Süren Saldırılarda Can Kaybı 41 Bin 84'e Ulaştı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor

Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor