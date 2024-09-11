Tarsus Belediyesi'nde Haciz Uygulaması: Başkan Boltaç'ın Eşyaları El Konuldu

Tarsus Belediye Başkanı’nın Makam Eşyalarına Haciz

Tarsus Belediyesi, Başkan Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyaların, işçilerin kıdem tazminatlarına yönelik 10 milyon 800 bin liralık borç nedeniyle haczedildiğini açıkladı.

İcra Müdürlüğü Harekete Geçti

Belediyeden yapılan açıklamada, Tarsus İcra Müdürlüğü personelinin, avukat eşliğinde makam odasındaki eşyaları muhafaza altına aldığı ifade edildi. Borç için yapılan uzlaşma talebinin reddedilmesi sonucu icra işlemlerinin başlatıldığı vurgulandı.

Borç Miktarı ve İtirazlar

Açıklamada, Tarsus Belediyesinin ana borcunun 5 milyon 476 bin 400 lira olduğu, ancak bu miktarın icraya verilerek kötü niyetle 10 milyon 800 bin liraya çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca, belediyenin kıdem tazminatı alacak tüm işçilere eşit ödeme yaptığı göz önünde bulundurularak, taksitli ödeme talebinin kabul edilmediği kaydedildi.

Tarsus Belediyesi, Başkan Ali Boltaç'ın (ortada) makam odasındaki eşyaların, işçilerin kıdem tazminatlarına ilişkin 10 milyon 800 bin liralık borcun ödenmediği gerekçesiyle haczedildiğini bildirdi.

Tarsus Belediyesi, Başkan Ali Boltaç'ın (ortada) makam odasındaki eşyaların, işçilerin kıdem tazminatlarına ilişkin 10 milyon 800 bin liralık borcun ödenmediği gerekçesiyle haczedildiğini bildirdi.