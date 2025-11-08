Tarsus Festivali'nde Tarih ve Kültür Buluşması

Uluslararası Tarsus Festivali'nin İlk Günü: Tarih ve Kültür Öne Çıktı

Uluslararası Tarsus Festivali'nin ilk gününde düzenlenen söyleşiler, festival programının en dikkat çeken etkinlikleri arasında yer aldı. Tarsus Müzesi'nde gerçekleştirilen buluşmalarda Mersin ve Tarsus'un binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirası kapsamlı şekilde ele alındı.

Anadolu, Tarih ve Macera

Arkeoloji, tarih ve maceranın harmanlandığı ilk söyleşi "Anadolu, Tarih ve Macera" başlığıyla yapıldı. Etkinliğe Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Aydınoğlu ile belgeselci ve gezgin Orkun Olgar konuk oldu. Programda, Mersin'in antik kültürün izlerini taşıyan tarihi alanları ve bu kültürel mirasın tanıtımına yönelik yapılabilecek çalışmalar tartışıldı.

Prof. Dr. Ümit Aydınoğlu, kültürel değerlerin korunması ve tanıtımı için kurumlar arası iş birliğinin gerekliliğine vurgu yaparak, "Kültürel mirası tanıtmak çok önemli bir mesele. Akademisyenler olarak bilgi üretmek bizim görevimiz ancak tanıtım konusunda farklı bakış açıları gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bu konuda önemli bir çaba gösteriyor" dedi.

Belgeselci Orkun Olgar ise Kilikya bölgesinin potansiyeline dikkat çekerek, "Tarsus mitolojik hikayeleri ve tarihiyle yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da iz bırakan bölgelerinden biri. Mersin, potansiyeline göre Türkiye’nin en az konuşulan illerinden biri. Buraya geldiğimde muhteşem bir doğa, tarih ve kültürle karşılaştım. Bu güzelliklerin dünyada tanıtılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kuruluşta ve Kurtuluşta Tarsus

Festival kapsamında düzenlenen diğer söyleşi, Pelin Batu moderatörlüğünde ve tarihçi-yazar Sinan Meydan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Kuruluşta ve Kurtuluşta Tarsus" başlıklı oturum oldu. Söyleşide Tarsus'un binlerce yıllık tarihsel mirası ve Kurtuluş Savaşı'ndaki rolü ele alındı.

Sinan Meydan, Tarsus'un tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını ve bölgenin stratejik önemini vurguladı. Pelin Batu ise Tarsus'un kültürel zenginliklerine işaret ederek, "Tiyatro oyunuyla, müzeyle, kitapla, şiirle insanın yüreğine dokunursunuz. Kültür, ekonomik zorlukların yaşandığı bir çağda hepimize ilaç gibi gelir. Bu etkinlikler sürdürüldükçe yeni jenerasyonlar kültürle büyüyecektir" dedi.

Tarsus Müzesi'ndeki iki söyleşi, katılımcıların yoğun ilgisini topladı ve festivalin tarih, kültür ile sanat boyutuna önemli bir derinlik kazandırdı.

