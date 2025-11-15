Tarsus'ta Akrobatik Motosiklet Kazası: İki Kişi Motosikleti Bırakıp Kaçtı

Olayın Detayı

Mersin’in Tarsus ilçesi Barbaros Mahallesi 609 Sokak’ta meydana gelen kazada, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü arkasındaki yolcuyla birlikte akrobatik hareketler yaptığı sırada kontrolü kaybederek devrildi.

Devrilmenin ardından motosiklet, karşı yönden gelen başka bir motosiklete çarptı ve kazaya karışan sürücü ile yolcu savrularak yere düştü.

Olay Yerinden Kaçış ve Görgü Kayıtları

Kazanın ardından yerdeki ikili, motosikleti bırakıp olay yerinden hızla uzaklaştı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hasar

Kaza sonucu her iki motosiklette de maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili başka ayrıntı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

