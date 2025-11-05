Tarsus’ta Amigurumi Atölyesi Lösemili Çocuklara Umut Oldu

Tarsus Belediyesi'nin amigurumi kukla atölyesinde üretilen kuklalar ve LÖSEV eğitimi lösemili çocuklara destek ve farkındalık sağladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:07
Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen Amigurumi Kukla Yapımı Dayanışma Atölyesi, el emeği kuklalarla anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Belediye tarafından tüm malzemelerin temin edildiği atölyede katılımcılar, amigurumi tekniğiyle kuklalar üreterek lösemili çocuklara umut oldu.

Dayanışma ve Farkındalık

Etkinlikte ayrıca Adana LÖSEV temsilcisi tarafından verilen farkındalık eğitimi, üretim sürecine dahil olan katılımcıların bilinçlenmesini sağladı. Bu özel organizasyon, toplumda dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirdi.

Başkan Ali Boltaç'ın Mesajı

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, toplum dayanışmasının önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bir çocuğun yüzündeki tebessüm, atılan her adımın en anlamlı karşılığıdır. LÖSEV ile yürütülen bu tür etkinlikler, hem farkındalık oluşturuyor hem de toplum olarak birbirimize ne kadar güçlü bağlarla bağlı olduğumuzu gösteriyor. Tarsus’ta iyiliği, sevgiyi ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Atölye, katılımcıların üretim sürecine aktif katılımı ve sağlanan eğitimle birlikte, lösemili çocuklara yönelik farkındalığı artırmayı ve somut destek sağlamayı hedefledi.

