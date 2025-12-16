Tarsus'ta Doğum Günü Çikolatası Sonrası 10 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Okulda dağıtılan çikolataları tükettikten sonra rahatsızlandılar

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre 9. sınıf öğrencilerinden birinin doğum günü için dışarıdan alınan çikolataları tüketen öğrenciler rahatsızlandı.

Okuldaki rahatsızlanma ihbarı üzerine sağlık ekiplerine haber verildi ve 10 öğrenci, sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Söz konusu çikolataları temin eden markete giden zabıta ekipleri inceleme başlattı. İlk incelemelerde markette sağlıksız ortamda tutulan ve bazı ürünlerin tarihi geçmiş olduğu tespit edildi. Marketten temin edilen çikolataların miktarı olarak 2 koli ürün alınmış olduğu bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu hastaneye giderek rahatsızlanan öğrenciler hakkında bilgi aldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, benzer vakaların önüne geçmek için okul çevresindeki satış noktalarının denetimlerinin artırılacağını ifade etti.

