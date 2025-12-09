Tarsus'ta Gıda Güvenliği Denetimi: Alo Tim 153 İhbarları Üzerine Sıkı Kontrol

Tarsus'ta Gıda Güvenliği Denetimi

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 'Alo Tim 153 İhbar Hattı''na gelen şikayetler üzerine ilçe genelindeki pazar, bakkal ve çeşitli satış noktalarında denetimlerini artırdı. Yapılan çalışmalarla halk sağlığını korumaya yönelik titiz kontroller gerçekleştirildi.

Denetimlerde Tespit Edilenler

Kontrollerde; son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri, etiketsiz ve hijyen şartlarına uygun olmayan temizlik malzemeleri ile son kullanma tarihine yaklaşmış veya uygun olmayan şartlarda muhafaza edilen çeşitli tüketim ürünleri tespit edildi. Ele geçirilen ürünler kayıt altına alınarak satıştan men edildi ve söz konusu işletmeler hakkında mevzuata uygun idari işlem başlatıldı.

Belediyeden Açıklama

Zabıta Müdürlüğü açıklamasında, halk sağlığının korunmasına büyük önem verildiği vurgulandı. Açıklamada benzer durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşların 'Alo Tim 153 Hattı' üzerinden belediyeye ulaşmasının önemi hatırlatıldı ve denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Başkan Ali Boltaç'ın Mesajı

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Vatandaşımızın sofrasına kadar uzanan her ürünün güvenli ve sağlıklı olması bizim kırmızı çizgimizdir. Tarihi geçmiş, sağlıksız veya hijyen kurallarına aykırı şekilde sunulan hiçbir ürüne izin vermeyeceğiz. Zabıta ekiplerimiz hemşehrilerimizi korumak için titizlikle çalışıyor. Her ihbarı değerlendiriyor, halkımızın sağlığı için kararlılıkla mücadele ediyoruz."

Halk sağlığını tehlikeye düşüren uygulamalara karşı sıfır tolerans vurgulandı; belediye ekipleri denetimlerini sürdürmeye devam edecek.

