Tarsus'ta Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Tarsus Yeni Hal Kavşağı'nda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu minibüs sulama kanalına düştü; 10 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 21:00
Tarsus'ta Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Tarsus'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Kaza yerinde yaşananlar

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Yunus Emre Mahallesi D-400 Karayolu Mersin-Tarsus istikametindeki Yeni Hal Kavşağı'nda meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, T.T. (55) idaresindeki 33 APE 854 plakalı ve içinde 9 yolcu bulunan şehirler arası minibüs ile E.K. yönetimindeki 33 PP 399 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrilerek yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

Müdahale ve sağlık durumu

Kazada, otomobil sürücüsü E.K. ile araçtaki 3 kişi ve minibüste bulunan 6 kişi olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırdı.

Soruşturma

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

