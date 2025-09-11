Tarsus'ta otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü M.B. (74), kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 22:27
Ergenekon Mahallesi'nde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesi Ergenekon Mahallesinde, S.T. (49) idaresindeki 33 E 5151 plakalı otomobil ile M.B. (74) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü M.B. (74) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü M.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

