Tarsus'ta Silahlı Saldırı: 50 Yaşındaki Oğuz Balkış Sırtından Vurularak Öldü

Mersin'in Tarsus ilçesi Eski Ömerli Mahallesi'nde 50 yaşındaki Oğuz Balkış sırtından vurularak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 22:35
Olayın Detayları

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen olayda, Eski Ömerli Mahallesi 1301 Sokak'ta silahlı saldırıya uğrayan 50 yaşındaki Oğuz Balkış ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sırtından ağır yaralanan Balkış'a ilk müdahaleyi yaptı ve ardından hastaneye sevk etti.

Balkış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

