Tarsus'ta Silahlı Saldırı: 50 Yaşındaki Oğuz Balkış Sırtından Vurularak Öldü

Olayın Detayları

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen olayda, Eski Ömerli Mahallesi 1301 Sokak'ta silahlı saldırıya uğrayan 50 yaşındaki Oğuz Balkış ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sırtından ağır yaralanan Balkış'a ilk müdahaleyi yaptı ve ardından hastaneye sevk etti.

Balkış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

