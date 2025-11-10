Tarsus'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

D-750 Karayolu (Eski Ankara yolu), Sağlıklı Mahallesi

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-750 Karayolu (Eski Ankara yolu) Sağlıklı Mahallesi saptandı. İddiaya göre, E.T. (37)33 AAB 581 plakalı otomobil ile Hikmet Güraslan (53) yönetimindeki 31 AZA 608 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Hikmet Güraslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada yaralanan motosikletteki yolcu T.Ç. (27), sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

TARSUS’TA TRAFİK KAZASINDA HİKMET GÜRASLAN HAYATINI KAYBETTİ