Tarsus’ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Fatih Mahallesi'ndeki kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 21:37
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Fatih Mahallesi'ndeki kavşakta meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Kaza, Fatih Mahallesi Hürriyet Caddesi ile İbni Sina Bulvarının kesiştiği noktada gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 33 ACB 121 plakalı otomobil ile 34 KGY 019 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Müdahale ve Tahliye

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma

Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

