Tarsus'ta 'Yaşlılıkta Ruh Sağlığı' Söyleşisi Emekli Evinde Yapıldı

Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, yaşlı bireylerin ruh sağlığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Yaşlılıkta Ruh Sağlığı ve Mutlu Yaşam Üzerine Söyleşi' etkinliğini Emekli Evi'nde düzenledi.

Etkinlikte ele alınan konular

Etkinlikte Psikolog Kerim Çukurova, kaygı, depresyon ve üzüntüyle başa çıkma konularında katılımcılara bilgi verdi. Günlük yaşamda karşılaşılan duygusal zorluklar üzerine yapılan sohbetlerde, ruh sağlığını korumaya yönelik pratik öneriler paylaşıldı.

Etkinliğin amaçları

Programın hedefleri arasında yaşam kalitesini artırmak, psikolojik dayanıklılığı güçlendirmek ve toplumda farkındalık oluşturmak yer aldı. Katılımcılar, birlikte olmanın ve paylaşmanın ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaptı.

Başkan Ali Boltaç'ın değerlendirmesi

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Yaş almak, hayatın farklı dönemlerinde yeni öğrenmeler ve kabullenişler demektir. Biz, her yaştan vatandaşımızın kendini değerli hissettiği, sosyal olarak desteklendiği bir kent yaşamını önemsiyoruz. Tarsus’ta yalnızca bedensel değil, ruhsal iyiliği de koruyan bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz" dedi.

TARSUS BELEDİYESİ, YAŞLI BİREYLERİN RUH SAĞLIĞINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN EMEKLİ EVİ'NDE DÜZENLEDİĞİ SÖYLEŞİDE KAYGI, DEPRESYON VE DUYGUSAL DAYANIKLILIĞA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME YAPTI.