Tarsus'ta zincirleme kaza: 1 yaralı, 4 araç karıştı

Kaza yeri ve ilk müdahale

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, Adana-Mersin istikametinde seyir halindeki araçlar çarpıştı. Otoyolun Akgedik mevkiinde yaşanan olayda toplam 4 araç karıştı; bunlar arasında 2 tır ile 2 otomobil bulunuyor.

Yaralı ve sağlık ekiplerinin müdahalesi

Kazada 1 tır sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri müdahale ederek, tedavi için Tarsus Devlet Hastanesine sevk etti.

Soruşturma sürüyor

Kaza ile ilgili inceleme yetkililer tarafından devam ediyor. Olayın seyri ve nedenleri hakkında resmi açıklama bekleniyor.

TARSUS’TA OTOYOLDA MEYDANA GELEN KAZADA TIR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI