Tarsus'ta zincirleme kaza: 1 yaralı, 4 araç karıştı
Kaza yeri ve ilk müdahale
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, Adana-Mersin istikametinde seyir halindeki araçlar çarpıştı. Otoyolun Akgedik mevkiinde yaşanan olayda toplam 4 araç karıştı; bunlar arasında 2 tır ile 2 otomobil bulunuyor.
Yaralı ve sağlık ekiplerinin müdahalesi
Kazada 1 tır sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri müdahale ederek, tedavi için Tarsus Devlet Hastanesine sevk etti.
Soruşturma sürüyor
Kaza ile ilgili inceleme yetkililer tarafından devam ediyor. Olayın seyri ve nedenleri hakkında resmi açıklama bekleniyor.
