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Tasarımcının Notu Sergisi Salt Beyoğlu'nda Açıldı

Salt Beyoğlu, 20. yüzyıl son çeyreği grafik tasarımını ele alan 'Tasarımcının Notu' sergisine ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 21:07
Tasarımcının Notu Sergisi Salt Beyoğlu'nda Açıldı

Tasarımcının Notu Sergisi Salt Beyoğlu'nda Kapılarını Açtı

Türkiye'de 20. yüzyılın son çeyreğindeki grafik tasarım değişimlerini belgelerle sergileyen Tasarımcının Notu sergisi, Salt Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluştu.

Geçmişten Günümüze: Kitap Tasarımının Evrimi

Sergide, 1970'li yılların kapak tasarımlarından 1990'ların bütüncül tasarımına kadar süregelen bir yolculuk sergilendi. Serginin tanıtımında, ekiple basın mensupları bir araya geldi. Salt Genel Müdürü Deniz Ova, serginin hazırlıklarının geçen yıl başladığını belirtti. Ova, “Salt Araştırma'da tasarım, mimarlık ve sanat üzerine geniş bir arşiv sunuyoruz.” dedi.

1975-2000 Arası Kitap Tasarım Süreci

Serginin küratörü ve araştırmacı Eda Sezgin, sergide 1975-2000 yılları arasındaki kitap tasarımlarına odaklandıklarını ifade etti. Sezgin, “Bu süreç hem politik, ekonomik hem de kültürel dönüşümleri yansıtıyor.” dedi. Sergide ayrıca 1980'lerde kitap tasarımcılarının rolünün sınırlı olduğunu, ancak 1990'larla birlikte bilgisayarların tasarım sürecindeki etkisinin arttığını belirtti.

Özgün Tasarımlar ve Gelecek Vizyonu

Sezgin, serginin ikinci katında tamamen 1990'ların kitap tasarımlarına yer verdiklerini ve “Uygun fiyatlı kitapların estetik tasarım çabalarını burada göreceksiniz.” ifadelerini kullandı. Son bölümde ise 2000'li yılların öncesine odaklandıklarını ve tasarımcıların içeriğe uygun tasarımlar ürettiklerini sözlerine ekledi.

Tasarımcının Notu Sergisi Hakkında

Tasarımcının Notu sergisi, kitap tasarım sürecindeki karar mekanizmalarını ve kültürel ortamda tasarımcının rolünü vurguluyor. Sergi, Salt Beyoğlu'nun üçüncü katından Forum'a uzanıyor ve 2000'li yıllara ait tasarım kültürüne dair önemli bir bakış açısı sunuyor. Sergi, 2 Şubat 2025'e kadar ziyaret edilebilecek.

Türkiye'de 20. yüzyılın son çeyreğinde grafik tasarım alanında yaşanan değişimi kitap üzerinden...

Türkiye'de 20. yüzyılın son çeyreğinde grafik tasarım alanında yaşanan değişimi kitap üzerinden ele alan "Tasarımcının Notu" sergisi, Salt Beyoğlu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin ön gösterimine Salt Genel Müdürü Deniz Ova (solda) ile Serginin küratörü araştırmacı Eda Sezgin (sağda) de katıldı.

Türkiye'de 20. yüzyılın son çeyreğinde grafik tasarım alanında yaşanan değişimi kitap üzerinden...

Türkiye'de 20. yüzyılın son çeyreğinde grafik tasarım alanında yaşanan değişimi kitap üzerinden ele alan "Tasarımcının Notu" sergisi, Salt Beyoğlu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin ön gösterimine Salt Genel Müdürü Deniz Ova (solda) ile Serginin küratörü araştırmacı Eda Sezgin (sağda) de katıldı.

Türkiye'de 20. yüzyılın son çeyreğinde grafik tasarım alanında yaşanan değişimi kitap üzerinden...

Türkiye'de 20. yüzyılın son çeyreğinde grafik tasarım alanında yaşanan değişimi kitap üzerinden ele alan "Tasarımcının Notu" sergisi, Salt Beyoğlu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin ön gösterimine Salt Genel Müdürü Deniz Ova (solda) ile Serginin küratörü araştırmacı Eda Sezgin (sağda) de katıldı.

Türkiye'de 20. yüzyılın son çeyreğinde grafik tasarım alanında yaşanan değişimi kitap üzerinden...

Türkiye'de 20. yüzyılın son çeyreğinde grafik tasarım alanında yaşanan değişimi kitap üzerinden ele alan "Tasarımcının Notu" sergisi, Salt Beyoğlu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin ön gösterimine Salt Genel Müdürü Deniz Ova (solda) ile Serginin küratörü araştırmacı Eda Sezgin (sağda) de katıldı.

Türkiye'de 20. yüzyılın son çeyreğinde grafik tasarım alanında yaşanan değişimi kitap üzerinden...

Türkiye'de 20. yüzyılın son çeyreğinde grafik tasarım alanında yaşanan değişimi kitap üzerinden ele alan "Tasarımcının Notu" sergisi, Salt Beyoğlu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin ön gösterimine Salt Genel Müdürü Deniz Ova (solda) ile Serginin küratörü araştırmacı Eda Sezgin (sağda) de katıldı.

Türkiye'de 20. yüzyılın son çeyreğinde grafik tasarım alanında yaşanan değişimi kitap üzerinden...

Türkiye'de 20. yüzyılın son çeyreğinde grafik tasarım alanında yaşanan değişimi kitap üzerinden ele alan "Tasarımcının Notu" sergisi, Salt Beyoğlu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin ön gösterimine Salt Genel Müdürü Deniz Ova (solda) ile Serginin küratörü araştırmacı Eda Sezgin (sağda) de katıldı.

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