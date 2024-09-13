TASC'den Eygi'nin Ölümü Üzerine Soruşturma Talebi

TASC'den Eygi'nin Ölümü Hakkında Çağrı

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından hayatını kaybeden Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için "şeffaf, adil ve tam bir soruşturma" talebinde bulundu.

Derin Üzüntü Duyuyoruz

TASC tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, barışçıl bir protesto sırasında Eygi'nin yaşamını yitirmesinden dolayı "derin üzüntü" duydukları ifade edildi. Açıklamada, ABD hükümetine çağrıda bulunarak Eygi'nin ölüm koşullarının acilen soruşturulmasını istendi.

Hesap Verilebilirlik Talebi

Açıklamada, "İçeride ve dışarıda, vatandaşlarını korumak ABD hükümetinin vazifesidir. Ayşenur'un ailesi, arkadaşları ve toplumu, bu anlamsız eylemle ilgili cevapları ve hesap verilebilirliği hak etmektedir," denildi.

İnsan Hakları Savunucusu

Eygi’nin adalet ve insan hakları konusundaki kararlılığına değinilen açıklamada, Orta Doğu'da süregelen savaşın sona ermesi için dua edildiği belirtildi.

Üzücü Olay

Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde yapılan işgal karşıtı barışçıl gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.