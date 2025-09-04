DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,02 0,12%
ALTIN
4.687,56 0,57%
BITCOIN
4.528.605,45 1,91%

TASC, Gözaltındaki Türk Bilim İnsanı Furkan Dölek'e Hukuki Destek Verecek

TASC, New York'ta tutuklu bulunan Türk bilim insanı Furkan Dölek için üç avukattan oluşan hukuki destek sağlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 17:21
TASC, Gözaltındaki Türk Bilim İnsanı Furkan Dölek'e Hukuki Destek Verecek

TASC, Furkan Dölek'e hukuki destek sağlayacağını duyurdu

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), New York'taki bir gözaltı merkezinde bulunduğu tespit edilen Türk bilim insanı Furkan Dölek'e hukuki destek vereceğini açıkladı. Kurumun yazılı açıklamasında, yaşanan gelişmelerin ABD'deki Türk diasporasında derin endişe yarattığı belirtildi.

Açıklamada, Dölek ve ailesinin yanında olunacağı vurgulanarak sürecin yakından takip edileceği ifade edildi. TASC, davayı takip etmek üzere tarafınca belirlenen üç avukat ile hareket edileceğini ve gerekli hukuki desteğin sağlanacağını duyurdu.

Kurum ayrıca davanın adil, şeffaf ve hızlı bir şekilde ilerlemesi için ilgili makamlar nezdinde girişimlerini sürdüreceğini bildirdi.

Olayın geçmişi

Mart 2024'te, ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab laboratuvarında görevli olan Furkan Dölek, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskleri tespit ettiğini ve bu durumu ABD'li yetkililerle paylaşmasının yanı sıra sosyal medyada da duyurduğunu belirtti.

Bunun üzerine Dölek, Nisan 2024'te işten çıkarıldı ve vizesi iptal edildi. Akademik araştırmalar için verilen vizenin iptaline karşı dava açan Dölek'in hukuki girişimleri sonuç vermeyince son 4 aydır ülkede vizesiz olarak kalmak zorunda kaldığı ve Kanada'ya doğru bir protesto yürüyüşü başlattığı kaydedildi.

CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi kurumlarda çalışan Dölek'in süreçle ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu. Dölek'ten 27 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyordu.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun girişimleri sonucunda Dölek'in New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
2
Bakan Ersoy Artvin'de: Cehennem Deresi Kanyonu ve Gevhernik Kalesi'nde İnceleme
3
Japon Akademisyenler Sakarya Deprem Müzesi'ni İnceledi
4
Brüksel'de AB Kurumları, Lizbon Füniküler Kazısı Nedeniyle Bayrakları Yarıya İndirdi
5
Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu Görüşmesi: CHP İstanbul Yönetimi ve YSK Başvurusu
6
Çerkezköy'de Bıçaklama: 2 Şüpheli Tutuklandı
7
BM Raportörü Albanese: İngiltere'nin İsrail Desteği 'Suç Ortaklığı' Davasına Dönüşebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı