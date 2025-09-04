TASC, Gözaltındaki Türk Bilim İnsanı Furkan Dölek'e Hukuki Destek Verecek

TASC, Furkan Dölek'e hukuki destek sağlayacağını duyurdu

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), New York'taki bir gözaltı merkezinde bulunduğu tespit edilen Türk bilim insanı Furkan Dölek'e hukuki destek vereceğini açıkladı. Kurumun yazılı açıklamasında, yaşanan gelişmelerin ABD'deki Türk diasporasında derin endişe yarattığı belirtildi.

Açıklamada, Dölek ve ailesinin yanında olunacağı vurgulanarak sürecin yakından takip edileceği ifade edildi. TASC, davayı takip etmek üzere tarafınca belirlenen üç avukat ile hareket edileceğini ve gerekli hukuki desteğin sağlanacağını duyurdu.

Kurum ayrıca davanın adil, şeffaf ve hızlı bir şekilde ilerlemesi için ilgili makamlar nezdinde girişimlerini sürdüreceğini bildirdi.

Olayın geçmişi

Mart 2024'te, ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab laboratuvarında görevli olan Furkan Dölek, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskleri tespit ettiğini ve bu durumu ABD'li yetkililerle paylaşmasının yanı sıra sosyal medyada da duyurduğunu belirtti.

Bunun üzerine Dölek, Nisan 2024'te işten çıkarıldı ve vizesi iptal edildi. Akademik araştırmalar için verilen vizenin iptaline karşı dava açan Dölek'in hukuki girişimleri sonuç vermeyince son 4 aydır ülkede vizesiz olarak kalmak zorunda kaldığı ve Kanada'ya doğru bir protesto yürüyüşü başlattığı kaydedildi.

CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi kurumlarda çalışan Dölek'in süreçle ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu. Dölek'ten 27 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyordu.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun girişimleri sonucunda Dölek'in New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıktı.