Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

86 Maddelik Torba Yasa Meclis’te: Taşerona Kadro ve Emeklilik Reformu Kapıda

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri süren 86 maddelik torba yasa, çalışma hayatında ve sosyal güvenlik sisteminde kapsamlı değişiklikler getiriyor. Yasanın en dikkat çeken maddesi, uzun süredir belirsizlik yaşayan 100 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesi vaadi olurken, düzenleme memurlar, Bağ-Kur'lu esnaf ve ev hanımlarını da doğrudan etkiliyor.

Taşerona Kadro 2025: Süreç ve Beklentiler

Torba yasanın ikinci bölümünde yer alması beklenen ve 43 maddelik kısmında düzenlenecek taşerona kadro uygulaması, yaklaşık 100 bin çalışanın kalıcı devlet güvencesine kavuşmasını hedefliyor. Söz konusu düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte bu işçilerin mali ve sosyal haklarında iyileşmeler öngörülüyor.

Torba Yasada Öne Çıkan Maddeler

Gündemdeki torba yasa yalnızca taşeron sorununu çözmekle kalmayıp, geniş kitlelere yönelik bir dizi reform içeriyor. Meclis tartışmalarında öne çıkan başlıklar şunlar:

3600 Ek Gösterge: Birinci dereceye yükselen tüm memurları kapsayacak şekilde genişletilen düzenleme, 500 binden fazla kamu görevlisini etkileyecek ve emekli ikramiyeleri ile emekli maaşlarında artış sağlayacak.

Esnafa 5 Yıl Erken Emeklilik: Bağ-Kur prim gün sayısının 9000'den 7200'e düşürülmesiyle, 10 ve daha az kişi çalıştıran yaklaşık 1 milyon esnaf, SSK'lılarla eşitlenerek 1800 gün (5 yıl) daha erken emekli olma imkanı elde edebilecek.

Ev Hanımlarına Devlet Destekli Emeklilik: Sosyal güvencesi olmayan ev kadınları için isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birinin devlet tarafından karşılanmasına yönelik yeni sistem getiriliyor. Bu kapsamda örnek olarak mevcut asgari ücrete göre aylık 4.267 TL tutarında bir ödeme üzerinden emeklilik hakkı sağlanması hedefleniyor.

Anneler için Yıpranma Payı ve Tamamlayıcı Emeklilik: Çalışan annelere çocuk sayısına göre emeklilik yaşını esneten ve prim desteği sağlayan bir model planlanıyor. Ayrıca otomatik katılım sistemi işveren katkısıyla güçlendirilip ikinci basamak olarak tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüştürülecek.

Hangi Taşeronlar Kadroya Alınacak?

Torba yasa kapsamında gündeme gelen 100 bin kişilik kadro düzenlemesi, özellikle 2017'de yürürlüğe giren 696 sayılı KHK kapsamının dışında kalan işçileri ilgilendiriyor. Kadro beklentisi yoğun olan gruplar arasında:

KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) çalışanları, Belediye şirket işçileri (BİT'ler), TYP kapsamında çalışanlar ile hastaneler, üniversiteler ve diğer kamu binalarında kapsam dışı kalan taşeron işçiler yer alıyor.

4A'lı Taşeron İşçilere Kadro Olacak mı?

Mevcut torba yasa teklifindeki "100 bin taşerona kadro" düzenlemesi, özellikle 4A (SSK) statüsünde çalışan ve kamuda asıl işi yapan taşeron işçileri hedefliyor. Yasalaşması halinde bu grupların 4A statüsünden kamuya daimi işçi kadrosuna (örneğin 4D gibi) geçirilmesi bekleniyor.

Meclis’ten gelecek son metin ve maddelerin kesinleşmesiyle birlikte, milyonlarca çalışanın ve ailenin kaderini etkileyebilecek bu düzenlemelerin uygulama detayları netleşecek. Kamu ve sosyal güvenlik alanındaki bu kapsamlı değişiklikleri takip etmeye devam edeceğiz.