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Taşköprü'de Kültürel Şölen: Güney Kore Dans Ekibi Toplu Sünnet Töreninde Performans Sergiledi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan sünnet törenine Güney Kore'den gelen dans ekibi renk kattı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 22:59
Taşköprü'de Kültürel Şölen: Güney Kore Dans Ekibi Toplu Sünnet Töreninde Performans Sergiledi

Kastamonu'da Geleneksel Sünnet Töreni ve Kültürel Gösteriler

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gerçekleşen toplu sünnet töreninde, Güney Kore'den gelen halk dansları ekibi göz doldurdu. Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen bu özel etkinlikte 86 çocuğun sünneti gerçekleştirildi.

Kaymakam ve Milletvekili'nin Açıklamaları

Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, etkinliğin toplumsal birlik ve dayanışmaya sağladığı katkıyı vurguladı. AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ise Taşköprü'nün köklü geçmişine ve tarımsal önemine dikkat çekerek, "Bu güzel organizasyonu gerçekleştiren belediye başkanımıza teşekkür ediyorum," dedi.

Belediye Başkanı'nın Mesajı

Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sünnet şöleninin 2011 yılından bu yana sürdüğünü ve bu yıl festivali gerçekleştiremediklerini ancak gelecek yıl daha kapsamlı bir etkinlik düzenlemek için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Renklilik ve Eğlence Dolu Performanslar

Konuşmaların ardından, Bongsan Mask Dance-Drama ekibi sahne aldı. Renkli kostümleri ve geleneksel müzikleriyle sergiledikleri gösteri izleyenlerden büyük alkış aldı. Sonrasında, Taşköprü Halk Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen halk oyunları ve semazen gösterisi, etkinliğe gelen misafirler tarafından beğeni topladı.

Etkinlik sonrasında, sünnet olan çocuklar prokol üyeleri tarafından oyuncaklarla ödüllendirildi. Bu anlamlı gün, Taşköprü'de kültürel ve sosyal dayanışmanın harika bir örneği oldu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen halk...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen halk dansları ekibi gösteri sundu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen halk...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen halk dansları ekibi gösteri sundu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen halk...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen halk dansları ekibi gösteri sundu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen halk...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen halk dansları ekibi gösteri sundu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen halk...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen halk dansları ekibi gösteri sundu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen halk...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen halk dansları ekibi gösteri sundu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen halk...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen halk dansları ekibi gösteri sundu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen halk...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen halk dansları ekibi gösteri sundu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen halk...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen halk dansları ekibi gösteri sundu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen halk...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen halk dansları ekibi gösteri sundu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen halk...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen halk dansları ekibi gösteri sundu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen halk...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen halk dansları ekibi gösteri sundu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen halk...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen halk dansları ekibi gösteri sundu.

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