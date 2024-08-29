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Taşköprü İlçesinin 96 Yıllık İmar Planı

Atatürk'ün gönderdiği mimarların çizdiği imar planıyla Taşköprü ilçesi 1927 yılından bu yana modern bir şekilde büyümekte.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 11:11
Taşköprü İlçesinin 96 Yıllık İmar Planı

Atatürk'ün İzinden Büyüyen Taşköprü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi, 1927'de yaşanan büyük yangın sonrasında Atatürk'ün öncülüğünde modern bir planla yeniden imar edildi. Bu süreç, ilçe tarihine damga vuran önemli bir dönemdir.

Yangının Ardından Gelen Yenilik

29 Ağustos 1925'te Taşköprü'yü ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk, burada gördüklerinden etkilendi. Ardından 1927 yılında çıkan yangın, ilçenin yüzde 70'inden fazlasına zarar verdi. Yangının ardından, Atatürk, Ankara'dan mimar ve şehir plancıları görevlendirdi.

Izgara Kent Sistemi ile Modernleşme

Atatürk'ün gönderdiği mimarlar, 1928 yılında Avrupa ekolü olarak bilinen "Izgara Kent Sistemi"ne göre ilçe planını çizdiler. Bu plan çerçevesinde, Taşköprü ilçesinin hem sokakları hem de caddeleri modern bir yapı kazanarak büyümeye devam etti. Bu 96 yıllık plan, aynı zamanda Taşköprü Kent Tarihi Müzesi'nde sergilenmektedir.

Göz Alıcı Güzellikteki Taşköprü

AA muhabirleri, Taşköprü ilçesinin hem gündüz hem geceki haliyle ilgili dron görüntüleri çekti. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, yangın sonrasındaki durumu ve Atatürk'ün bu sürece katkılarını anlattı.

Arslan'ın Değerlendirmeleri

Başkan Arslan, "1925 yılında Atatürk, Taşköprü'ye ziyarette bulunmuştu. Burada coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı ve Kent Tarihi Müzesi'nin bulunduğu binayı da ziyaret etti" şeklinde konuştu. Arslan, yangın sonrasındaki planın, Taşköprü için büyük bir yenilik olduğunu vurguladı.

Arslan, "Bu plan, teknik adı ile ızgara olan bir düzendir. Tüm sokaklar dikey olarak belirli bir noktada birleşiyor. Bu durum, herkesin sokağı boydan boya görmesini sağlıyor ve şehircilikte önemli bir yer tutuyor" dedi. Yaşanan facianın ardından ortaya çıkan bu imar planı, aynı zamanda planlı şehirleşmenin de önemli bir örneğidir. Bu plan, Kent Tarihi Müzesi'nde sergilenmektedir.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören ilçe, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'dan gönderdiği mimarlar tarafından modern şekilde planlandı. Izgara yöntemi ile sokak ve caddeleri planlanan Taşköprü ilçesinin hem gece hem gündüz hali AA muhabirleri tarafından dronla görüntülendi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören ilçe, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'dan gönderdiği mimarlar tarafından modern şekilde planlandı. Izgara yöntemi ile sokak ve caddeleri planlanan Taşköprü ilçesinin hem gece hem gündüz hali AA muhabirleri tarafından dronla görüntülendi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören ilçe, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'dan gönderdiği mimarlar tarafından modern şekilde planlandı. Izgara yöntemi ile sokak ve caddeleri planlanan Taşköprü ilçesinin hem gece hem gündüz hali AA muhabirleri tarafından dronla görüntülendi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören ilçe, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'dan gönderdiği mimarlar tarafından modern şekilde planlandı. Izgara yöntemi ile sokak ve caddeleri planlanan Taşköprü ilçesinin hem gece hem gündüz hali AA muhabirleri tarafından dronla görüntülendi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören ilçe, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'dan gönderdiği mimarlar tarafından modern şekilde planlandı. Izgara yöntemi ile sokak ve caddeleri planlanan Taşköprü ilçesinin hem gece hem gündüz hali AA muhabirleri tarafından dronla görüntülendi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören ilçe, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'dan gönderdiği mimarlar tarafından modern şekilde planlandı. Izgara yöntemi ile sokak ve caddeleri planlanan Taşköprü ilçesinin hem gece hem gündüz hali AA muhabirleri tarafından dronla görüntülendi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören ilçe, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'dan gönderdiği mimarlar tarafından modern şekilde planlandı. Izgara yöntemi ile sokak ve caddeleri planlanan Taşköprü ilçesinin hem gece hem gündüz hali AA muhabirleri tarafından dronla görüntülendi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören ilçe, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'dan gönderdiği mimarlar tarafından modern şekilde planlandı. Izgara yöntemi ile sokak ve caddeleri planlanan Taşköprü ilçesinin hem gece hem gündüz hali AA muhabirleri tarafından dronla görüntülendi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören ilçe, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'dan gönderdiği mimarlar tarafından modern şekilde planlandı. Izgara yöntemi ile sokak ve caddeleri planlanan Taşköprü ilçesinin hem gece hem gündüz hali AA muhabirleri tarafından dronla görüntülendi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören ilçe, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'dan gönderdiği mimarlar tarafından modern şekilde planlandı. Izgara yöntemi ile sokak ve caddeleri planlanan Taşköprü ilçesinin hem gece hem gündüz hali AA muhabirleri tarafından dronla görüntülendi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören ilçe, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'dan gönderdiği mimarlar tarafından modern şekilde planlandı. Izgara yöntemi ile sokak ve caddeleri planlanan Taşköprü ilçesinin hem gece hem gündüz hali AA muhabirleri tarafından dronla görüntülendi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören ilçe, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'dan gönderdiği mimarlar tarafından modern şekilde planlandı. Izgara yöntemi ile sokak ve caddeleri planlanan Taşköprü ilçesinin hem gece hem gündüz hali AA muhabirleri tarafından dronla görüntülendi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören ilçe, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'dan gönderdiği mimarlar tarafından modern şekilde planlandı. Izgara yöntemi ile sokak ve caddeleri planlanan Taşköprü ilçesinin hem gece hem gündüz hali AA muhabirleri tarafından dronla görüntülendi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1927 yılında yaşanan yangının ardından, yüzde 70'i zarar gören ilçe, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'dan gönderdiği mimarlar tarafından modern şekilde planlandı. Izgara yöntemi ile sokak ve caddeleri planlanan Taşköprü ilçesinin hem gece hem gündüz hali AA muhabirleri tarafından dronla görüntülendi.

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