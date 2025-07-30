DOLAR
40,58 0%
EURO
46,9 0,04%
ALTIN
4.346,35 -0,2%
BITCOIN
4.798.712,98 -0,87%

Taşköprü Sarımsak Pazarında Yoğunluk: Hasat Sonrası Çiftçiler Ürünlerini satışa Sunuyor

Taşköprü sarımsağı hasadı başarılı geçti; pazar doluluğu %100'e ulaştı. Üreticiler memnun ve satışlar hızla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 10:00
Taşköprü Sarımsak Pazarında Yoğunluk: Hasat Sonrası Çiftçiler Ürünlerini satışa Sunuyor

Taşköprü Sarımsak Pazarında Yoğunluk Yaşanıyor

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'de coğrafi işaret tescili bulunan Taşköprü sarımsağı hasadının ardından çiftçiler, ilçede kurulan pazarda ürünlerini satışa çıkarıyor.

Başkan Eligüzeloğlu'ndan Açıklamalar

Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki sarımsak hasadının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Sarımsak pazarındaki doluluğun yüzde 100'e ulaştığını belirten Eligüzeloğlu, "Hem rekoltemiz hem de ürün kalitemiz oldukça iyi. Satışlarımız hız kesmeden devam ediyor." dedi.

Üreticilerin Değerlendirmeleri

Üreticilerden Aydın Çorbacı, Taşköprü sarımsağının aroma ve kalitesiyle rakipsiz olduğunu vurgulayarak, "Dünyaca ünlü sarımsağımızı pazarda toptan şekilde satışa sunuyoruz. Avrupa coğrafi işaret belgesine sahip ürünümüzün kalitesi ve lezzeti başka sarımsaklarla kıyaslanamaz. Bu yıl verimden oldukça memnunuz. Sarımsağımızı boy boy ayırarak satışa sunuyoruz." şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'de coğrafi işaret tescili bulunan Taşköprü sarımsağı hasadının...

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'de coğrafi işaret tescili bulunan Taşköprü sarımsağı hasadının ardından çiftçiler, ürünlerini ilçede kurulan pazarda satıyor.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'de coğrafi işaret tescili bulunan Taşköprü sarımsağı hasadının...

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'de coğrafi işaret tescili bulunan Taşköprü sarımsağı hasadının ardından çiftçiler, ürünlerini ilçede kurulan pazarda satıyor.

İLGİLİ HABERLER

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin'de Yüksekten Düşen Kadın İki Ameliyatla Sağlığına Kavuştu
2
Bayrampaşa'da Otoparktaki Hurda Kağıt Yüklü Kamyonet Yanarak İki Araca Zarar Verdi
3
Kurtulmuş ve Grosu'dan Parlamentolar Arası İşbirliği Vurgusu
4
Yangında Annelerini Kurtaran Kardeşlerin Parası Yandı
5
Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Safranbolu'da Tarihi Konağın Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi
7
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türk Yatırımcılarla Ankara'da Buluştu

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor