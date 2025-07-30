Taşköprü Sarımsak Pazarında Yoğunluk: Hasat Sonrası Çiftçiler Ürünlerini satışa Sunuyor

Taşköprü Sarımsak Pazarında Yoğunluk Yaşanıyor

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'de coğrafi işaret tescili bulunan Taşköprü sarımsağı hasadının ardından çiftçiler, ilçede kurulan pazarda ürünlerini satışa çıkarıyor.

Başkan Eligüzeloğlu'ndan Açıklamalar

Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki sarımsak hasadının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Sarımsak pazarındaki doluluğun yüzde 100'e ulaştığını belirten Eligüzeloğlu, "Hem rekoltemiz hem de ürün kalitemiz oldukça iyi. Satışlarımız hız kesmeden devam ediyor." dedi.

Üreticilerin Değerlendirmeleri

Üreticilerden Aydın Çorbacı, Taşköprü sarımsağının aroma ve kalitesiyle rakipsiz olduğunu vurgulayarak, "Dünyaca ünlü sarımsağımızı pazarda toptan şekilde satışa sunuyoruz. Avrupa coğrafi işaret belgesine sahip ürünümüzün kalitesi ve lezzeti başka sarımsaklarla kıyaslanamaz. Bu yıl verimden oldukça memnunuz. Sarımsağımızı boy boy ayırarak satışa sunuyoruz." şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'de coğrafi işaret tescili bulunan Taşköprü sarımsağı hasadının ardından çiftçiler, ürünlerini ilçede kurulan pazarda satıyor.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'de coğrafi işaret tescili bulunan Taşköprü sarımsağı hasadının ardından çiftçiler, ürünlerini ilçede kurulan pazarda satıyor.