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TASS 120. Yıl Dönümünü Büyük Bir Gala İle Kutladı

Rus haber ajansı TASS, kuruluşunun 120. yılını Moskova'da düzenlenen görkemli bir gala ile kutladı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 22:52
TASS 120. Yıl Dönümünü Büyük Bir Gala İle Kutladı

Rusya'nın TASS Ajansı 120. Yaşında

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, kuruluşunun 120. yıl dönümünü büyük bir gala ile kutladı. Etkinlik, başkent Moskova'daki ünlü Büyük Tiyatroda gerçekleştirildi.

Gala Geceleme Ayrıntıları

Yıldönümüne özel düzenlenen programa, Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, TASS Genel Müdürü Andrey Kondraşov, Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman ve çok sayıda ünlü isim katıldı. Etkinlik boyunca TASS’ın geçmişine ve geleceğine dair çeşitli konuşmalar yapıldı.

Medyanın Rolü ve Gelecek Vizyonu

TASS, 120 yıllık yolculuğunda, haber verme konusundaki kararlılığı ile medya dünyasında önemli bir yer edinmiş durumda. Katılımcılar, ajansın başarısının ve medyanın gelecekteki rolünün önemine değindi.

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