Tatar: 'Federasyon defteri kapandı' — KKTC iki devletli çözümü BM'ye iletti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta artık egemen eşit iki devletli çözümü benimsediklerini ve federasyonun kapandığını BM'ye bildirdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 23:53
New York temasları sonrası Ercan Havalimanı'nda açıklama

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York temasları ve BM görüşmelerinin ardından ülkeye döndüğünü açıkladı. Tatar, bundan sonra Kıbrıs konusunda egemen eşit, eşit uluslararası statülü iki devletli çözüm modeli üzerinde ilerleyeceklerini vurguladı.

Tatar, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile, ardından GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirilen üçlü görüşmenin ardından Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlediğini bildirdi.

Toplantıda Hristodulidis'in, 2017 Temmuz ayında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yapılan görüşmelerin kaldığı yerden devam etmesi yönünde talepte bulunduğunu aktaran Tatar, federasyon temelli dayatmalara karşı duracaklarını belirtti.

Tatar, görüşmelerde agresif bir tavır takınmadığını ve tutumunun gerçekçi olduğunu söyleyerek, BM Genel Sekreteri Guterres'in gündemi canlı tutma eğiliminde olduğunu kaydetti. Tatar, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Federasyon defterinin kapandığını Birleşmiş Milletlere (BM) ilettik. Genel Sekreter Guterres'e tavrımızın net olduğunu söyledik. Kıbrıs'ın geleceğinde 2 devletin işbirliği vardır."

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri’nin de destekleriyle iyi bir atmosfer oluşturulmasına çalışıldığını, ancak Rum tarafının bazı uygulamalarının iki toplum ilişkilerini zedelediğini belirtti. Tatar, Rum tarafının "insan haklarına aykırı şekilde KKTC'deki yatırımcıları tutukladığını, bazı müteahhitleri Interpol'e şikayet ettiğini" hatırlattı.

Ayrıca Tatar, GKRY'nin Kıbrıs Türkleri üzerindeki kısıtlamaları artırma çabalarına dikkat çekerek, Hristodulidis'in KKTC üniversitelerine öğrenci akışını azaltma yönünde girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

