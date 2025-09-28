Tatar: Güney Kıbrıs'ın silahlanması adada tedirginlik yaratıyor

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail ile anlaşmalar çerçevesinde Güney Kıbrıs'ın silahlandırılmasının adada gerilime ve tedirginliğe yol açtığını New York'ta açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 01:52
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 01:52
Tatar: Güney Kıbrıs'ın silahlanması adada tedirginlik yaratıyor

Tatar: Güney Kıbrıs'ın silahlanması adada tedirginlik yaratıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul toplantıları için geldiği New Yorkta düzenlediği basın toplantısında, Güney Kıbrıs'ın silahlandırılmasının adada gerilim ve tedirginliğe neden olduğunu vurguladı.

BM görüşmeleri ve Türkevi'ndeki açıklamalar

Tatar, Türkevi'ndeki basın toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk halkının 1963'ten bu yana kısıtlamalar altında bulunduğunu hatırlatarak adada eşit haklara sahip iki egemen devlet talebiyle mücadeleye devam ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulunda dile getirdiği Kıbrıs Türk halkının haklarının tüm dünyaya duyurulmasının kendileri için anlamlı olduğunu söyledi.

Adadaki silahlanma gerilime neden oluyor

Tatar, bu hafta Rum tarafı ile yapılan gayriresmi görüşmelerde ortak bir zemin bulunamadığını aktardı ve Rum tarafının barış ve istikrar istediğini söylemesine karşın sürekli silahlanma yaptığını ifade etti. Görüşmelerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İsrail ile yaptığı anlaşmalar kapsamında aşırı silahlanmaya gittiğini BM Genel Sekreteri Antonio Guterrese bildirdiklerini belirten Tatar, bu durumun adada tehlikeyi artırdığını, daha fazla gerilime ve tedirginliğe yol açtığını söyledi.

Paradigma değişikliği ve egemenlik vurgusu

Tatar, son 5 yıldır müzakerelerde paradigma değişikliğine gittiklerini, federal temelli çözüm arayışından ayrı iki devlet odaklı bir yaklaşımı benimsediklerini ve bunun KKTC'nin zeminini güçlendirdiğini kaydetti. AA muhabirinin sorusuna yanıtında egemen eşitlik taleplerinin kabul edilmediği sürece resmi müzakere sürecinin başlamayacağını vurguladı ve illa bir çözüm olsun diye masaya oturmayacaklarını belirtti.

Türkiye desteğiyle güçlenen pozisyon

Tatar, Türkiye'nin tam desteği ve uluslararası arenada güçlenmesiyle Kıbrıs'ta daha güçlü bir pozisyona girdiklerini söyledi. KKTC'nin halen tanınmıyor olsa bile birçok ülke ile ticaret yaptığına, turist ve öğrenci kabul ettiğine dikkat çekerek bundan sonra bu kurumsal yapının kolay kolay bozulamayacağını ifade etti. Tatar, son olarak Güney Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs üzerinde hiçbir yetkisi olmadığını yineledi.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de minibüs tıra çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
2
Kars Digor'da Akraba Kavgası: 5 Kişi Yaralandı
3
Tatar: Güney Kıbrıs'ın silahlanması adada tedirginlik yaratıyor
4
Şırnak'ta Petrol Keşfi, Öğrencilerin Mühendislik Hayalini Gerçekleştiriyor
5
Mersin'de Düğünde Silahla Vurulan 20 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
6
Adana İmamoğlu'da Motosiklet Kazası: 18 Yaşındaki Sürücü İ.G. Ağır Yaralandı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı