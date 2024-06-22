Tatilcilerin ardında bıraktıkları çöpler "yok artık" dedirtti! Sahillerde çöp dağları...

Didim'den Şile'ye, Mersin sahillerinden İzmir'e kadar pek çok bölgede temizlik ekipleri, tatilcilerin bıraktığı çöpleri toplamak için gece gündüz demeden çalışıyor. Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 gününde sadece ilçe genelinde 1240 ton atık topladı. Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Misafirlerimizi temiz ve hijyenik bir ortamda ağırlamak için ekiplerimizle yoğun çaba harcıyoruz" dedi.





SAHİLLERDE ÇÖP DAĞLARI

Özellikle Altınkum plajındaki çöpler, temizlik çalışmalarının ne denli büyük bir çaba gerektirdiğini gözler önüne serdi. Tatilcilerin bıraktığı plastik şişeler, poşetler ve piknik artıkları, doğal güzellikleri koruma adına yapılan çalışmaları zorlaştırdı.



YEREL YÖNETİMLER HAREKETE GEÇTİ



İstanbul'un Şile ilçesinden Hatay'a, Silifke'den Selçuk'a kadar pek çok bölgede benzer manzaralarla karşılaşıldı. Selçuk'ta günlük çöp miktarının tatil süresince iki kat arttığı belirtilirken, belediye ekiplerinin çabaları, tatil sonrası doğayı eski haline getirme amacı taşıyor.

