Tatvan'da Jandarma ve Polis Ortak Asayiş Uygulaması: Arananlar Yakalandı

Tatvan'da Jandarma ve Polis Ortak Asayiş Uygulaması

Genel asayiş ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı denetim

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, genel asayişin sağlanması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı uygulamalar gerçekleştirildi.

Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM, Narkotik, İstihbarat, TEM ve Göçmen Şube ekiplerinin katılımıyla, jandarma sorumluluk bölgesinde dron destekli 8 ayrı noktada yapılan denetimlerde toplam 75 personel, 17 araç ve 4 arama köpeği görev aldı.

Uygulamalarda 1070 şahıs ve 267 araç sorgulanırken, 3 Suriye uyruklu şahsın yasa dışı olarak bölgede bulunduğu, 2 aranan şahıs (UYAP) ile 7 yoklama kaçağı şahsın yakalandığı bildirildi.

Ayrıca Tatvan genelinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen Şok Aranan Şahıslar Uygulaması kapsamında ise 5 farklı noktada 13 ekip ve 72 personel görev aldı. Denetimlerde 553 şahıs ve 148 araç sorgulandı.

Uygulama sonucunda 1 şahsa yoklama kaçağı olduğu için tutanak tanzim edilirken, 1 şahıs hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (muşta) suçundan adli işlem başlatıldı. Trafik yönünden 11 araca toplam 97 bin 519 TL idari para cezası uygulanırken, başkaca bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Yetkililer, huzur ve güven ortamının korunması için ilçe genelinde benzer uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

