Tatvan'da Okul Bahçeleri Yeşil Vatan Projesiyle Fidanlarla Yeşilleniyor

Tatvan'da MEB'in Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare projesi kapsamında 3’ü köy okulu olmak üzere 7 okulda bin 200 fidan dikildi; hedef tüm okulların yeşillendirilmesi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 16:14
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılında çevre bilinci ve sürdürülebilirlik farkındalığını artırmak amacıyla başlatılan Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare projesi kapsamında Bitlis’in Tatvan ilçesindeki okul bahçelerine fidan dikimleri hızla devam ediyor.

Çalışma ve Katılımcılar

Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tatvan Orman İşletme Şefliği işbirliğiyle yürütülen çalışma kapsamında hem köy okullarının hem de ilçe merkezindeki okulların bahçeleri yeşillendiriliyor. İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, İlçe Orman İşletme Şefi Ayşe Şahin ve ilçe protokolünün katılımıyla startı verilen etkinlik, öğrencilerin çevre bilinci kazanmasına da katkı sağlıyor.

Sayılarla Proje

Şimdiye kadar 3’ü köy okulu olmak üzere toplam 7 okulun bahçesine fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde bin 200 fidan toprakla buluşturuldu. İlçe genelindeki tüm okul bahçelerinin fidanlarla yeşillendirilmesi hedefleniyor.

Kaymakamın Değerlendirmesi

İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılması gerektiğini belirtti. Proje kapsamında yürütülen fidan dikim çalışmalarının ilçedeki tüm okullarda kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Kaymakam Demirer,

Gelecek nesillere daha yeşil, daha sağlıklı bir yaşam alanı bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Bu proje ile sadece okul bahçelerini değil, çocuklarımızın çevreye bakışını da yeşertiyoruz. Tüm kurumlarımızla uyum içinde çalışarak ilçemizdeki tüm okullarımızın bahçelerini fidanlarla donatmaya devam edeceğiz.

Projeyle hem çevresel farkındalık artırılmayı hem de öğrencilere uygulamalı eğitim fırsatları sunulmayı amaçlanıyor. Yetkililer, çalışmaların düzenli aralıklarla sürdürülerek hedeflenen yeşillendirme planının tamamlanacağını duyurdu.

