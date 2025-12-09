DOLAR
Tatvan'da Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Tatvan'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve sis, Sanayi Sitesi ile Rahva güzergahında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 16:53
Bitlis’in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde özellikle Rahva bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve sis, hayatı durma noktasına getirdi.

Ani başlayan kar kısa sürede her tarafı beyaza bürürken, özellikle Sanayi Sitesi ve Rahva güzergâhını kullanan sürücülerin zorlandığı belirtildi.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, gece boyunca devam etmesi beklenen yağışlar ve oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

