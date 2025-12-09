Tatvan'da Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı
Bitlis’in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde özellikle Rahva bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve sis, hayatı durma noktasına getirdi.
Ani başlayan kar kısa sürede her tarafı beyaza bürürken, özellikle Sanayi Sitesi ve Rahva güzergâhını kullanan sürücülerin zorlandığı belirtildi.
Yetkililerden uyarı
Yetkililer, gece boyunca devam etmesi beklenen yağışlar ve oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
