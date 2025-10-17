Tavşanlı'da Kamyonla Çarpışma: Otomobil Sürücüsü Öldü, 1 Yaralı

Tavşanlı-Kütahya yolunda kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Bezmi Barış Çakmak hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 22:50
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 22:50
Kaza Detayları

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen kazada, 06 ENK 936 plakalı otomobil ile 43 UC 658 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü Bezmi Barış Çakmak (47) yaşamını yitirdi, araçta bulunan diğer kişi Fırat B. yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 21. kilometresinde gerçekleşti. Otomobili kullanan Çakmak'ın çarpışma sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Kamyonun sürücüsü İbrahim A. olayla ilgili işlemlere dahil edildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Fırat B., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Çakmak'ın cenazesi Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morgu'na götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

